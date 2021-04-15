18 HAFTA SONRA GELEN GALiBiYET

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor deplasmanda Darıca Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup ederek ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini aldı. 18 haftadır galibiyete hasret kalan ve ligin bitimine haftalar kala küme düşmeyi garantileyen kırmızı siyahlı ekip Darıca Gençlerbirliği deplasmanında üç puan almayı başardı. Müsabakanın ilk yarısına hızlı başlayan Yozgatspor güçlü rakibi karşısında gol ararken, 36’ıncı dakikada Yunus Emre Çabuker’in attığı penaltı golü ile Darıca Gençlerbirliği karşısında 1-0 öne geçti. Golden sonra ev sahibi Darıca Gençlerbirliği’nin eşitlik çabaları sonuçsuz kalınca kırmızı siyahlı ekip soyunma odasına 1-0’lık üstünlük ile gitti. Müsabakanın ikinci yarısında kontra ataklar ile Darıca Gençlerbirliği karşısında gol arayan Yozgatspor 74’üncü dakikada Boğatan Kızıltan’ın attığı golle skoru 2-0’a taşıdı. Bu dakikadan sonra ev sahibi Darıca Gençlerbirliği’nin gol çabaları sonuçsuz kalınca Yozgatspor üç puanı 2-0’lık skor ile aldı. 18 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Yozgatspor güçlü rakibi karşısında aldığı üç puan ile puanını 16’ya yükseltirken ligde de moral buldu. Darıca Gençlerbirliği, Gürkan Hervenik, Mahmuthan Samet Acar, Berat Eyüpoğlu, Ahmet Özer, Baha Kısacık, Onuray Köse, Yusuf Bildik, Selman Sevinç, Atakan Aybastı, Fahrettin Bıyıklı, Nebi Tiryakioğlu ilk 11’i ile sahaya çıktı. Yozgatspor ise Bilal Karataş, Emir Akay, İsmail Dinçer, Uğurcan Gülay, Yunus Emre Çabuker, Hamdi Tayfun Yılmaz, Selim Öztürk, Beytullah Ersoy, Cevatcan Ekinci, Boğtan Kızıltan, Akın Arıcan ilk 11’i ile sahaya çıktı. Darıca Gençlerbirliği’nde 46’ıncı dakikada Onuray Köse’nin yerine Emre Alan, 74’üncü dakikada Nebi Tiryakioğlu’nun yerine Kartal Duran, Yusuf Bildik’in yerine Halil İbrahim Şagar, 77’inci dakikada Selman Sevinç’in yerine Furkan Akın, 87’inci dakikada Atakan Aybastı’nın yerine Alperen Can oyuna girdi. Yozgatspor’da 61’inci dakikada Akın Arıcan’ın yerine Okan Özdilek, 63’üncü dakikada Beytullah Ersoy’un yerine Ebubekir Taşkıngül, 90+4’üncü dakikada Tayfun Yılmaz’ın yerine Yiğitalp Kırcalı oyuna girdi. Darıca Gençlerbirliği’nde 35’inci dakikada Gürkan Hervenik sarı kart gördü. Yozgatspor’da 41’inci dakikada Selim Öztürk, 81’inci dakikada Ebubekir Taşkıngül, 90’ıncı dakikada Bilal Karataş sarı kart gördü.