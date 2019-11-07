16’lık kaleci göz dolduruyor

Ligde dört puan ile dördüncü sırada bulunan Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’un topladığı puanlarda önemli pay sahibi olan küçük dev adam Kerem Latif, tecrübeli kalecilere taş çıkarırcasına kalesinde güven veriyor. A Grubunda kalesinde yediği 7 gol ile grubun en az gol yiyen ikinci kalecisi unvanını da yakalayan 16 yaşındaki Kerem Latif, hedefinin ileride büyük bir kaleci olmak olduğunu söyledi. İyi bir kaleci olmak için çok çalışması gerektiğini bildiğini dile getiren genç oyuncu, ileri üst liglerde mücadele etmek istediğini, hedefinin her zaman daha üst ligler olacağını ifade etti.

