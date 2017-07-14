15 Temmuz turnuvaları

Celal Atik ve Rıza Kayaalp spor salonları ile Sentetik sahada başlayan çeşitli branşlardaki sportif turnuvalar 15 Temmuz günü tamamlanacak.

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada;

İstiklal ve istikbal uğruna canlarını feda etmiş 15 Temmuz Şehitlerimizin anılması Milli birlik, beraberlik, vatan ve bayrak sevgisi, demokrasi, vatan savunması ve yurt bilinci temalarının işlendiği spor etkinliklerinin başladığı bildirildi. Celal Atik Spor Salonunda Basketbol turnuvasıyla başlayan etkinliklerin, Sentetik sahada Futbol ve Rıza Kayaalp Spor Salonunda Voleybol turnuvasıyla devam ettiğini ve etkinliklerin 11-15 Temmuz tarihleri arasında devam edeceği duyuruldu.