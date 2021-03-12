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15 MAHALLEYE HALI SAHA

YOZGAT Belediyesi tarafından 15 Mahalleye halı saha yapılacağı bildirildi.

12 Mart 2021 Cuma 00:58
15 MAHALLEYE HALI SAHA

 Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve spora yönlendirmek amacıyla 15 mahalleye halı saha yapım çalışmalarına başladıklarını söyledi. Köse, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Yozgat'a 10 mahalleye 10 halı saha sözü bulunduğunu hatırlatarak, ‘’Biz de sayın bakanımızla görüştük ve 10 halı saha için Spor Toto'dan destek sağlandı. Halı sahaların ihalesi yapıldı ve çalışmalar başladı. Biz de belediye bütçemizden 5 mahallemize halı saha için çalışma başlattık. Kısa süre içinde 15 mahallemizde halı sahamızı çocuklarımız ve gençlerimizin hizmetine sunacağız’’ dedi. Amaçlarının, çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, boş zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağlamak olduğunu dile getiren Köse, ‘’Belediye bünyesinde Bozokspor Kulübü'nü kurduk, şu anda 200'e yakın sporcumuz var. Mahallelerimizdeki yetenekli çocukları tespit edip onları da yeteneklerine göre ayırıp profesyonel sporcu yapmak istiyoruz. Bu nedenle spor alanları önem taşıyor, biz de 15 halı saha yaparak mahallelerimizin spor alanı ihtiyacını gidermiş olacağız’’ diye konuştu. Köse, eski Askerlik Şubesi binasını Yozgat Gençlik Merkezi olarak hizmete açacaklarını ifade etti.  Gençlik merkezi için Konya Ovası Projesi'nden (KOP) destek aldıklarını anlatan Köse, şöyle konuştu, ‘’Gençlik merkezimizde robotik kodlama, müzik ve resim atölyeleri, çocuklar ve büyükler için okuma salonları, üst katında yaklaşık 70 kişilik eğitim salonu oluşturuyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden destek alarak çeşitli kurslar açacağız. Bir ay içerisinde hizmete açılacak merkezimizden 7'den 70'e bütün vatandaşlarımız yararlanabilecek.’’ •A.A• 

Anahtar Kelimeler:
15 MAHALLEYE HALI SAHA
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