12’inci transfer taraftar

5-2 Yozgatspor’un galibiyeti ile sonuçlanan Çarşambaspor müsabakası sonrasında Yozgatspor taraftarı kırmızı siyahlı ekibin teknik direktörü İbrahim Baş’ı tribüne çağırdı. Taraftarın ‘Şampiyon yap bizi cehennemde yak bizi’ tezahüratlarına karşılık Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, takımının 12’inci transferinin taraftar oluğunu belirtti. Taraftarın desteği ile takımının ileriye gideceğini vurgulayan Baş, Yozgatspor taraftarına layık olmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarının altını çizdi.