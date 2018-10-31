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12’inci adam görev başında

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta haftayı Ünyespor galibiyeti ile lider kapatan Yozgatspor’da taraftarın desteği devam ediyor.

12’inci adam görev başında

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta haftayı Ünyespor galibiyeti ile lider kapatan Yozgatspor’da taraftarın desteği devam ediyor.

31 Ekim 2018 Çarşamba 05:24
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12’inci adam görev başında

. Ligde zirveye kurulan Yozgatspor’da taraftarların desteği takımını ateşliyor. Liderlik koltuğunu bir haftanın ardından sonra yeniden devralan Yozgatspor’da taraftarların desteği her geçen gün artıyor. Kırmızı siyahlı takımın iç ve dış saha maçlarında tribünleri dolduran taraftarlar, Ünye deplasmanında da üzerlerine düşen görevi yerine getirdiler. Ligde coşkusu, iç saha ve deplasmanda takımına sahip çıkan taraftarlar, Ünye deplasman maçında da takımını yalnız bırakmadı. Kırmızı siyahlılar takımlarının 2-0 geriye düşmesine rağmen desteğini esirgemedi.  Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcularda galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı.

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12’inci Adam Görev Başında
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