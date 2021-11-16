Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

100 bin lira destek sözü

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor’a Bizim Toptan Market Genel Müdürü Hüseyin Balcı takıma 100 bin liralık destek söze verdi.

16 Kasım 2021 Salı 00:38
100 bin lira destek sözü

Dün Yozgat’ın Sorgun ilçesinde açılışı gerçekleştirilen Bizim Toptan Mağazası’nın açılış törenine katılan Bizim Toptan Market Genel Müdürü Hüseyin Balcı ile Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci bir süre görüştükten sonra Balcı Voleybol takımına 100 bin lira destek sözü verdi. Bizim Toptan Market Genel Müdürü Hüseyin Balcı, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor’un iki sezondur sponsorluğunu yaptıklarını söyledi. Sorgun Belediyespor’a başarı dileğinde bulunan Balcı, ‘’İnşallah Sorgun Belediyespor’un Efeler Ligi’nde şampiyonluk primini dağıtmakta bize nasip olur’’ dedi. 
Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ise, ‘’Voleybol konusunda bize sponsorluklarından dolayı teşekkür ediyorum. Biraz önce de 100 bin lira sözü aldık. Ayrıca teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
100 Bin Lira Destek SözüYozgatIlerigazetesiSalıHaberVoleybolAXASigortaEfelerLigiSorgunBelediyesporBizimToptanMarketDestek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FUTBOLLA SEViNDiK, SALONDA ÜZÜLDÜK
FUTBOLLA SEViNDiK, SALONDA ÜZÜLDÜK
Koltuk yine el değiştirdi
Koltuk yine el değiştirdi
Halkbank namağlup yoluna devam ediyor
Halkbank namağlup yoluna devam ediyor
Mersin tutulmuyor
Mersin tutulmuyor
LiG BAŞLADI
LiG BAŞLADI
İlk hafta heyecanı
İlk hafta heyecanı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim