Dün Yozgat’ın Sorgun ilçesinde açılışı gerçekleştirilen Bizim Toptan Mağazası’nın açılış törenine katılan Bizim Toptan Market Genel Müdürü Hüseyin Balcı ile Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci bir süre görüştükten sonra Balcı Voleybol takımına 100 bin lira destek sözü verdi. Bizim Toptan Market Genel Müdürü Hüseyin Balcı, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor’un iki sezondur sponsorluğunu yaptıklarını söyledi. Sorgun Belediyespor’a başarı dileğinde bulunan Balcı, ‘’İnşallah Sorgun Belediyespor’un Efeler Ligi’nde şampiyonluk primini dağıtmakta bize nasip olur’’ dedi.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ise, ‘’Voleybol konusunda bize sponsorluklarından dolayı teşekkür ediyorum. Biraz önce de 100 bin lira sözü aldık. Ayrıca teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.