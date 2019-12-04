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10 yaşında rekora koşuyor

YOZGATLI genç sporcu Aleyna Aydın 10 yaşında olmasına rağmen Tekvando, Wushu ve Kungfu branşlarında elde ettiği başarılar ile rekora koşuyor.

10 yaşında rekora koşuyor

YOZGATLI genç sporcu Aleyna Aydın 10 yaşında olmasına rağmen Tekvando, Wushu ve Kungfu branşlarında elde ettiği başarılar ile rekora koşuyor.

04 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
10 yaşında rekora koşuyor

Aslen Yozgat Sorgun Ahmetfakılı Beldesinden olan ve Ankara’da ikamet eden Yozgatlı Aleyna Aydın, 10 yaşında olmasına rağmen 3 senedir yaptığı Tekvando, Wushu ve Kungfu branşlarında15 madalya alarak rekora koşuyor. Madalyaları arasında 2 Türkiye şampiyonluğu, uluslararası 3’üncülük madalyası ve 15 Temmuz şehitler kupası birinciliği, Gazi kupası, Ankara’da, Bursa’da, Kırıkkale’de yapılan iller arası müsabakalarda da birincilikleri bulunuyor. Aleyna, genç yaşına rağmen bir çok madalya kazandığını hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye’yi temsil edip ülkesi adına madalyalar kazan olduğunu söyledi.

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10 Yaşında Rekora Koşuyor
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