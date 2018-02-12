1-0 Oldu bizim oldu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, deplasmanda Arsuz Karaağaçspor’u ikinci yarıda attığı tek golle 1-0 yenerek takibini sürdürdü. Müsabakaya hızla başlayan taraf Yozgatspor oldu. 2’inci dakikada Arsuz Arsuz Karaaçspor defansının arkasına atılan topa Serdar’dan önce Arsuz kalecisi topun sahibi oldu. 4’üncü dakikada Ali kendi yarı alanından aldığı topla Arsuz Karaaçspor ceza yanına kadar geldi kalecinin önde olduğunu gören bu oyuncunun aşırtma şutu yandan az farkla auta çıktı. 8’inci dakikada Yozgatspor’un kazandığı serbest vuruşu Serdar Südun kullandı. Bu oyuncunun ön direğe gönderdiği topu Arsuz Karaaçspor defansı kornere gönderdi. 10’uncu dakikada Ziya İstek sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Hakkı Tosun kafayla Ali’nin önüne indirdi. Bu oyuncu Arsuz Karaaçspor defans oyuncularını çalımladıktan sonra şutu kalecide kaldı. 15’inci dakikada Sağ kanattan gelişen Yozgatspor atağında Nizamettin Arsuz Karaaçspor defans oyuncularını çalımlayarak çizgiye kadar indi. Kale önüne çevirdiği topa Yozgatsporlu oyunculardan önce Arsuz Karaaçspor kalecisi topun sahibi olunca kırmızı siyahlı ekip mutlak golden oldu. 18’inci dakikaya Serdar Sudun’un ceza sahasına gönderdiği topu ıskalayan Nizamettin takımını mutlak golden etti. 33’inci dakikada sağ kanattan Nizamettin’in ceza sahasına gönderdiği topa Yozgatsporlu oyunculardan önce Arsuz Karaaçspor defans oyuncuları meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 38’inci dakikada Hakkı Tosun’un ceza sahası dışından sert şutu yandan az farkla auta çıktı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı ikinci yarıya da hızlı başlayan taraf konuk ekip Yozgatspor oldu. 48’inci dakikada Nizamettin’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına gönderilen topu Yozgatsporlu oyunculardan önce Arsuz Karaaçsporlu oyuncular uzaklaştırdı. 54’üncü dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında Arsuz Karaaçspor defansının arkasına atılan topla buluşan Mehmet Şükrü Önder’in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0 78’inci dakikada Arsuz Karaağaçspor defansının arkasına atılan topa Nizamettin’den önce kaleci topu taca gönderdi. 82’inci dakikada Yozgatspor’un kazandığı serbest vuruşu Serdar Sudun kullandı. Bu oyuncunun direk kaleye gönderdiği topu kaleci kornere çeldi. Müsabakada başka gol olmayınca kırmızı siyahlı ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı