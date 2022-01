Ziyarette duygu dolu anlar

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal önderliğinde yürütülen saha çalışmaları kapsamında Yozgat’ın bütün mahalleleri gezilerek vatandaşlarla bir araya geliniyor. Önceki gün gerçekleştirilen saha çalışmaları esnasında 2006 yılında Hain Terör Örgütünün saldırısı sunucunda Muş’ta şehit olan Nurullah Buldu’nun ailesi de ziyaret edildi. Şehidin babası Ali ve annesi Nagihan Buldu’yu ziyaret eden Ünal ve AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları yönetimi ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Ziyarette Ali ve Nagihan Buldu anlattıklarından dolayı çok etkilendiklerini dile getiren AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, saha çalışmaları esnasında tesadüfen şehit ailesi Ali ve Nagihan Buldu’nun kapısını çaldıklarını söyledi. Oğullarını 2006 yılında Hain Terör Örgütünün saldırısı sunucunda Muş’ta şehit olduğunu hatırlatan Ünal, ‘’Bizlere yaşam hikayelerini anlatan Nagihan Teyze hepimizi duygulandırdı. Bundan sonraki süreçte bizler her zaman onların yanında olacağız. Onları yalnız bırakmayacak elimizden gelen her şeyi onlar için yapacağız. Bize göstermiş oldukları samimiyet ve içtenliklerinden dolayı şahsım ve yönetimim adına çok teşekkür ederim. Artık bizlerde onların bir evladıyız. Her zaman onların yanında olacağız. Rabbim onlardan razı olsun’’ dedi.

KAPI KAPI GEZİYORLAR

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları saha gezilerine devam ediyor. AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Yozgat’ın bütün mahallelerinde çat kapı ev ziyaretleri yapılıyor. İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal Başkanlığında gerçekleştirilen programlara Ana kademe ve yedek yönetim kurulu bayan üyeleri de destek veriyor. AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Yozgat’ta yürütülen çalışmaları değerlendirdiği açıklamasında, İlçe Kadın Kolları ve Mahalle Kadın Kolları Başkanlıklarının çok koordineli bir şekilde hareket ederek, Yozgat’ın bütün mahallelerinde haftanın her günü çat kapı ev ziyaretleri, hasta ziyaretleri ve muhtaç aile ziyaretleri yaptıklarını ifade etti. Neredeyse Yozgat’ta kapısı çalınmadık ev bırakmadıklarını söyleyen İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, “AK Parti Yozgat İl Teşkilatı olarak İl Başkanımız Yusuf Başer öncülüğünde yaptığımız bütün çalışmalarda sadece seçimden seçime seçmenini hatırlayan bir siyasi anlayışa sahip olmadığımızı ve AK Parti ailesinin sürekli seçmenine sahip çıkarak onların dertleri ile dertlendiğimizi hissettirmeye çalıştık. Çaldığımız her kapı yüzümüze tebessümle açılıyor. Yozgatlı hemşerilerimizden çok güzel teveccühler alıyoruz. Bu vesile ile şahsım ve teşkilatımız adına bütün Yozgat halkına teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.