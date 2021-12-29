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Yeniden Refah Partisi Çekerek ilçe Başkanlığı ziyaretlerini sürdürüyor.

29 Aralık 2021 Çarşamba 00:26
Ziyaretlere Devam

Yeniden Refah Partisi Çekerek ilçe Başkanlığı, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçe merkez ve köy ziyaretlerini devam ettiriyor. İlçede 3 bin 981 üyeye ulaştıklarını ifade eden Yeniden Refah Partisi Çekerek İlçe Başkanı Servet Aktaş, “ Güncel üye sayımız ilçemizde gün geçtikçe artıyor ve artamaya devam edecek. Bunun için ben tüm dava arkadaşlarımız elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösteriyoruz. İlçe merkezimizde ve köylerimizde ziyaretlerimiz devam ediyor. Gerçek manada Yeniden Refah Partimize aziz milletimizin teveccühünü samimiyetini heyecanını gördük. Partimiz de ötekileştirmek yok kucaklamak muhabbet var. Bizde kibir, kin yerine hoşgörü, liyakat ve kardeşlik var. Hangi dil din ırk veya siyasi partiden olursa olsun bizde ayırdım olmadığı gibi onların gönüllerine girmek onlarında var ise yaralarına merhem olmak var. İşte aziz hemşerilerimiz bunları bizlerde gördüğünden dolayı partimize teveccüh var, katılım var, sevgi var, muhabbet var. Bizlere hanelerini açıp gönüllerinde misafir eden hoş muhabbet ve samimiyetle bizlere destek veren partimize üye olarak bizimle beraber bu kutlu kervana katılan muhterem hemşerilerimize gönülden teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu. 

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