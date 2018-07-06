Ziyaret turuna çıktılar

Yozgat’ta 24 Haziran seçimlerinin sonuçlanmasının ardından Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer parti teşkilatları ve Yozgatlı vatandaşları ziyaret ederek 24 Haziran seçimlerinde verilen desteğe teşekkür etti. Milletvekili Bozdağ ve Başer’in ilk durakları AK Parti Yozgat İl Başkanlığı oldu. İl, ilçe yönetimi ve partililerle bir araya gelen milletvekilleri, 24 Haziran sürecinde çalışan ve AK Parti’nin başarısı için ter döken isimlere teşekkür etti. Ziyarette ayrıca yeni döneme ilişkin yol haritasının belirlendiği ve istişareler yapıldığı öğrenildi. İl teşkilatının ardından milletvekilleri Sorgun, Çekerek ve Aydıncık ilçelerini ziyaret ettiler. Burada da vatandaşlarla buluşan milletvekilleri, ilçe teşkilat mensupları ve halka teşekkür etti.