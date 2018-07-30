Zihniyet dönüşümü şart

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat’ın gelişip kalkınması için Yozgatlı iş adamlarını adres gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ‘devlet fabrika yapmaz’ diyerek Yozgatlı iş adamlarının kalkınma hamlesinde büyük rol oynayacağını ifade etti.

Cumartesi günü Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde hemşerilerine seslenen Oktay, devletin fabrika yapma politikasından vazgeçtiğini hatırlatarak “Devletimiz artık istihdam sağlanması için, yerelde yatırımları artırmak için üst yapı ve alt yapıyı hazır hale getiriyor. Teşviklerle ilgili her türlü engeli ortadan kaldırıyor ve üzerine düşenleri yerine getirerek illerimizi yatırıma hazır hale getiriyor” dedi.

Yozgat’ta da böyle olacağını vurgulayan Fuat Oktay, Yozgatlı iş adamlarına büyük sorumluluk düştüğünün altını çizdi.

Eğitimini tamamlayan Yozgatlıların artık Yozgat dışında iş aramalarını azaltmak gerektiğini belirten Fuat Oktay “Geri dönüşü başlatmamız gerekiyor” dedi. Oktay, belirli bölgelerde geri dönüşün başladığını anlatarak süreci hızlandırmak gerektiğini “Bu yüzden yatırım, yatırım yatırım” sözleriyle özetledi.

Yatırımı Yozgatlı iş adamlarının yapacağını tekrarlayan Oktay, “Bu yatırımı da devlet yapsın diye beklemeye Yozgatlı iş adamının hakkı yok” şeklinde konuştu.

Yozgatlılardan zihniyet dönüşümü için söz isteyen Fuat Oktay, “Ben sizden bunun sözünü almak istiyorum, zihniyet dönüşümüne var mıyız? Kendi içindeki sorunlarla uğraşan bir Yozgat değil, kendi içinde sorunlar üretmeye yatay bir Yozgat değil, kafasını kaldırıp ufka bakan, fırsatları kollayan, her türlü fırsatı da il sınırları içinde yatırıma dönüştüren, istihdam oluşturmaya çalışan bir Yozgat” diye konuştu.

Yozgat’ın merkezi ve ilçesiyle tek yumruk olması gerektiğini sözlerine ekleyen Fuat Oktay,

“Beni bir kardeşiniz olarak sadece bu ekibin içerisinde bir üye olarak görün. Bugüne kadar devam eden tüm gayret ve çabaların içinde beni de sadece taze kan olarak kabul ederseniz, ben de elimden geleni sonuna kadar yapmaya söz veriyorum” ifadelerinde bulundu.

