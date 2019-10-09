YURT TALEBi iLETiLDi

Sedef, Bakan Kasapoğlu’nun yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, Yozgat’ın ilçelerinde Yüksek Öğrenimde yaşanan barınma ve yurt sıkıntısı ile alakalı gelen sese kulak verdikleri, sorunu bakana soru önergesiyle ilettiklerini kaydetti. Sedef, ‘’Üniversiteler bulunduğu şehir ve ilçeleri için maddi anlamda büyük katkılar sunmaktadır. İlimiz Yozgat’ta toplam altı ilçemizde Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Yerköy ve Akdağmadeni ilçelerimizde KYK öğrenci yurtları yeterli olmasa da yapılmış durumdadır. Yerköy ilçemizde yeni bir KYK öğrenci yurt yapımı da devam etmektedir. Sorgun ilçemizde Veterinerlik fakültesinin gelmesi ile öğrenci sayısı hızla artış göstermiştir. Sorgun, Sarıkaya, Şefaatli, Çekerek ve Boğazlıyan ilçelerimizde okuyan öğrencilerimizin barınma sorunlarında gözle görülür bir artış söz konusudur. Her ne kadar İlçe Belediyelerimiz bu konuda çalışmalar yapsa da doğan talebe cevap verememektedir. Özellikle kız öğrencilerimiz ve velileri mağdur olmaktadır. Gerekli planlamalar yapılarak öğrenci sayısı fazla olan ilçeler öncelikli olmak kaydı ile hızlı bir şekilde yeni yurt binaları yapılması gerekmektedir’’ dedi. Sedef, Bakan Kasapoğlu’na ‘Bakanlığınızca İlimiz Yozgat ilçeleri Sorgun, Sarıkaya, Şefaatli, Çekerek ve Boğazlıyan’da KYK’ya bağlı yeni öğrenci yurdu yapımı planlanmakta mıdır?’ sorusunu yöneltti.