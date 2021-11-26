Yurt SorununU çözün!

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi hakkında Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak yaptığı konuşmada, üniversite yurtlarında yaşanan sorunların devam ettiğini söyledi, çözüm istedi. Keven, ‘’Üniversite öğrencilerimizin yurt sorunları, malumunuz bu dönemin başında büyük bir yurt krizine dönüştü. Bu krizin rahatlatılması için üçüncü bir yol olarak size bir öneri getiriyorum. Kredi Yurtlar Kurumuna yerleşemeyen, öğrenciler için kira ve gıda desteği altında sosyal ödeme desteği vermeyi düşünüyor musunuz?’’ diye sordu. Keven, hafta sonu Yozgat'ta Şefaatli ilçede üniversite öğrencileriyle kendilerini ilgilendiren sorunlarla ilgili toplantı yaptığını hatırlattı, 209 üniversite öğrencisinin bulunmasına karşın bir tane bile Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunun bulunmadığını aktardı. Keven, ‘’Şefaatli Belediyesinin yurda dönüştürmeye çalıştığı bir yerde 100'ün üzerinde öğrenci kalıyor. Şefaatli’ye mutlaka bir öğrenci yurdu yapılmalıdır. Yine bir örnek, Sorgun ilçemiz en büyük ilçemiz ve hem meslek yüksekokulu var hem Veterinerlik Fakültesi var ama Kredi ve Yurtlar Kurumunun bir kişilik dahi yurdu yok. Boğazlıyan ilçemizde FETÖ'den el konulan yurt binası Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurt olarak devam ediyordu ama daha sonra kız yurdu olarak kullanılan burayı üç yıl önce 100 kişinin altına düştü diye kapattınız, daha sonra da oldubittiyle bu binayı Ensar Vakfına devrettiniz yani FETÖ'den geldi, Ensar'a gitti’’ diye konuştu. Keven, Boğazlıyan Kız Öğrenci Yurdu’nun Ensar Vakfı yurdu olduğunu, binada hem Gençlik ve Spor Bakanlığının tabelasının, hem de Ensar Vakfının tabelasının yer aldığını aktardı. Keven, ‘’Neden Sayın Bakan, bunu açıklar mısınız? 600 öğrencinin olduğu Boğazlıyan ilçemizde Bakanlığınız, elindeki hazır binayı neden Ensar Vakfına devreder? Bu öğrencilerimizin devletin güvenli yurtlarında okumaya hakkı yok mu? Siz şimdi, Ensar'a devrettiğiniz bu yurtlarda kalan öğrencilerimize yarın bir gün bu vakıfların altından hangi karanlık ilişkilerin çıkacağının güvencesini veriyor musunuz? 18 yaşında pırıl pırıl öğrencilerimizi yarın bir gün nelerin çıkacağı belli olmayan bu odaklara mecbur bırakmayın. Gençlerimizin geleceğinden sorumluluğunuz var’’ ifadelerini kullandı.