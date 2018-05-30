Yücel, esnafı gezdi

Yozgat merkez ve ilçelerde esnaf ziyaretinde bulunan Seyit Yücel, esnafın sorunlarıyla birlikte, esnafa alışveriş için gelen müşterileriyle de sohbet edip, sorunlarını dinledi. Yücel, esnaf ziyaretinde karşılaştığı vatandaşı dinledi, şeffaf bir yönetimle vatandaşın taleplerini yerine getireceklerini, getiremedikleri zaman ise bunun nedenini açıklamaktan çekinmeyeceklerini ifade etti. Vatandaş, ‘’Koyun için kredi veriyoruz diyorlar, bankaya gidiyorum, bizim haberimiz yok diyorlar. Askerde iki tane oğlum var, harçlık istiyorum, oğullarına biz bakmak mecburiyetinde miyiz diyorlar. Çocuklarım okudu, bir lira yardım almadım, eğitim yardımı veriyoruz diyorlar ama ortada yardım yok’’ diye konuştu.