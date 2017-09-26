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-Yozgat’tan destekledi

BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, partisinin Yozgat İl Kongresi’nde ülke gündemini değerlendirdi.

-Yozgat’tan destekledi

BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, partisinin Yozgat İl Kongresi’nde ülke gündemini değerlendirdi.

26 Eylül 2017 Salı 07:10
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-Yozgat’tan destekledi

BBP’li Şenliler, Kerkük ve Suriye meselelerinin Türkiye’nin güvenlik ve hayat meselesi olduğuna dikkat çekerek TBMM’de kabul edilen tezkereyi BBP olarak desteklediklerini belirtti.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, BBP’nin kökü mazide olan yerli ve milli bir parti olduğunu söyleyerek, Kerkük’ün ezeli ve ebedi Türk Vatanı olduğunu belirtti ve “Burası Anadolu’dan daha evvel Türkleşmiş, bin 200 yıllık Türk Ata yurdudur. Burada yapılmak istenen ikinci bir Siyonist İsrail devleti kurmaktır” diye konuştu.

BBP’li Şenliler, parti olarak millet iradesi üzerinde hiçbir irade tanımadıklarını ve iktidar nimetine alışkın olanların BBP’deki sıkıntı ve çileye katlanamayacağını ifade etti.

Şenliler, “Hendeklere patlayıcılar yerleştirilirken, kaymakamlara ve valilere ‘ses çıkartmayın çözüm süreci var’ denilirken, nasıl ki buna yanlış demiş isek, eleştirmiş isek, bugün teröristlere yapılan mücadeleyi de alkışlıyor ve yanında duruyoruz” şeklinde konuştu.

Meclisten çıkan tezkereyi sonuna kadar desteklediklerini ve arkasında durduklarını vurgulayan Selahattin Şeniller, Kuzey Irak yönetiminin yapacağı referandumu Türkiye’nin toprak bütünlüğüne yönelmiş bir saldırı olarak yorumladıklarını belirterek,
“Türkiye, derhal Erbil’e asker sevk edip, buradaki yapıyı dağıtmalıdır. BBP tezkereye meclis dışından ‘evet’ demektedir” dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, ülkenin diğer sorun ve meseleleriyle ilgili de görüşlerini ve eleştirilerini sıralarken, FETÖ ile mücadeleyi de sonuna kadar desteklediklerini ancak bu süreçte masum insanların, kumpasa getirilen ve tezgah kurulan insanlarında mağdur edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek,
“Hata ile ihanet ayrıştırılmalı, eline silah alarak millete ihanet edenler asla mazur görülemez” ifadelerinde bulundu.

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