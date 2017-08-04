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Yozgat’ta teşkilatlanıyor

Vatan Partisi Yozgat’ta teşkilatlanma çalışmalarına başladı. Bu kapsamda parti genel merkezi tarafından görevlendirilen Gazi Sungur, Yozgat’ta Vatan Partisi İl Başkanlığı’nı kurduklarını duyurdu.

Yozgat’ta teşkilatlanıyor

Vatan Partisi Yozgat’ta teşkilatlanma çalışmalarına başladı. Bu kapsamda parti genel merkezi tarafından görevlendirilen Gazi Sungur, Yozgat’ta Vatan Partisi İl Başkanlığı’nı kurduklarını duyurdu.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
04 Ağustos 2017 Cuma 07:10
188 Okunma
Yozgat’ta teşkilatlanıyor

Vatan Partisi Genel Merkezi tarafından Yozgat koordinatörü olarak görevlendirilen Gazi Sungur, Vatan Partisi Yozgat İl Başkanlığı’nın kuruluşunun tamamlandığını ve il başkanlığına Yüksel Yılmaz’ın etirildiğini belirtti.
Gazetemizi ziyaret ederek partisi hakkında bilgi veren Gazi Sungur, Vatan Partisi Genel Merkezi tarafından Yozgatlı olduğu için, Yozgat’ta görevlendirildiğini ve Yozgat’a gelerek teşkilatlanma çalışmalarına başladığını ifade etti.
İl teşkilatının yanı sıra 5 ilçede daha teşkilatlanmayı amaçladıklarını aktaran Sungur, “Bu kapsamda Çandır ilçesinde de teşkilatlandık. Yozgat için 3 slogan belirledik. Bu sloganlar ‘Her şey vatan için, Vatan hepimizin ve Vatan Sana Canım Feda’ sloganlarıdır” diye konuştu.
Vatan Partisi Yozgat koordinatörü Sungur, partisinin görüşlerini şöyle açıkladı “Vatan Partisi olarak, vatan bir bütündür parçalanamaz, Türk milletinin bölünmesini istemiyoruz, Atatürk’ün önderliğinde kurulan laik cumhuriyet ve devletimizi tek vatan partili kalıncaya kadar savunacağız. Parti olarak 6 oku programımıza koyduk. Biz Yurtta Barış, Dünyada Barış, Komşuda Barış, Komşularda Barış ilkelerini savunuyoruz” şeklinde konuştu.
Gazi Sungur, “Vatan Partisi olarak milli meclis, milli hükümet modelini savunuyoruz. Kısa vadeli hedefimiz yeniden bunu hayata geçirmektir. Yani, ne tek başına AKP, ne tek başına MHP, ne tek başına başka parti diyoruz” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

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