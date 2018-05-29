Yozgatsporlu oldu

Yozgatspor taraftarı Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a Yozgatspor atkısı hediye etti, atkıyı boynuna takan Bozdağ, konuşmasını bu şekilde sürdürdü. Yimpaş Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Yozgatsporlu bir grup taraftar da katıldı. Yozgatspor’u hak ettiği yerde görmek istediklerini Bakan Bozdağ’a ileten taraftarlar, Bozdağ’dan destek istedi. Taraftarlarla kısa süre sohbet eden Bozdağ, hediye edilen atkıyla partililerine seslendi.

Haber: Mustafa TEKER

