Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105113
ALTIN
190.330
DOLAR
4.5436
STERLİN
6.0244
EURO
5.2475

Yozgatsporlu oldu

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ’a partisinin aday tanıtım töreninde Yozgatspor atkısı hediye edildi.

Yozgatsporlu oldu

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ’a partisinin aday tanıtım töreninde Yozgatspor atkısı hediye edildi.

29 Mayıs 2018 Salı 07:00
262 Okunma
Yozgatsporlu oldu

Yozgatspor taraftarı Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a Yozgatspor atkısı hediye etti, atkıyı boynuna takan Bozdağ, konuşmasını bu şekilde sürdürdü. Yimpaş Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Yozgatsporlu bir grup taraftar da katıldı. Yozgatspor’u hak ettiği yerde görmek istediklerini Bakan Bozdağ’a ileten taraftarlar, Bozdağ’dan destek istedi. Taraftarlarla kısa süre sohbet eden Bozdağ, hediye edilen atkıyla partililerine seslendi.
Haber: Mustafa TEKER
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MHP’den Akdağmadeni’ne çıkartma
MHP’den Akdağmadeni’ne çıkartma
SİYASET İLÇELERE KAYDI
SİYASET İLÇELERE KAYDI
Bozdağ, Akdağmadeni’nden start verdi
Bozdağ, Akdağmadeni’nden start verdi
CHP adaylarını tanıttı
CHP adaylarını tanıttı
AK PARTİ COŞKULU
AK PARTİ COŞKULU
İYİ Parti adaylarını tanıttı
İYİ Parti adaylarını tanıttı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim