Yozgatlılar ile buluşacak

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven’in öncülük ettiği Mansur Yavaş ile Yozgatlılar Buluşması 17 Şubat Pazar günü saat 16:00’da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Yozgatlıların Ankara’da etkin bir güç olduğunu ve istenildiği takdirde Ankara’ya damga vurabileceklerini belirten Yozgat Milletvekili Keven, “Bu etkinliğin de asıl amacı Yozgatlılar’ın bir güç olduğunu ve Ankara’ya isterlerse damga vurabileceklerini göstermek. 17 Şubat Pazar günü Ankara’da olan tüm hemşerilerimi Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde ki büyük buluşmaya bekliyorum.” dedi.

Her fırsatta Ankara’daki Yozgatlılar ile birlikte olduğunu vurgulayan Milletvekili Keven, Yozgatlıların bulunduğu her ortamda hemşerileriyle bir araya geldiğini ifade etti.

Milletvekili Keven, “Burada yaşayan Yozgatlılar’ın bir arada olması, dayanışma içinde olması çok önemli. İstiyorum ki hem siyaset alanında hem iş dünyasında hem de eğitim kültür alanında Yozgatlılar çok iyi yerlerde olsunlar” şeklinde konuştu.