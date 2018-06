Yozgatlı Memnun

Yozgat’ta adım attığım yerde seçmen halen sonuçlar üzerinden analizler ve görüşler paylaşıyor.

Dikkatimi çeken şey ise seçim sonuçlarının herkesi memnun etmesi…

Yozgat, belki son 30 yılında bu kadar mutlu seçim sonucu görmemiştir.

Nedenlerini açıklayalım isterseniz…

AK Parti’ye oy veren vatandaş Ethem Sadef’in seçilmesinden mutluluk duyduğunu dile getiriyor.

AK Parti’ye oy veren başka vatandaş Ali Keven’in seçilmesinden mutluluk duyuyor.

Bir ortama giriyorum çay yudumlayan vatandaş: “Ben AK Partiliyim ama Ali Keven’e sevindim. Yiğidi öldür, hakkını yeme. İyi adamdır. İnşallah hizmeti dokunur” diyor.

Berbere giriyorum, yan koltuktaki genç seçmen şöyle konuşuyor:

“AK Parti’de Reis’e verdik, vekillikte de AK Parti’ye verdik. Ama Ethem Sadef’in seçildiği iyi oldu. O çalışmayanı denetler, iş yaptırır. AK Parti’nin vekilleri hep yatıyordu”.

AK Parti seçmenine gelirsek, onlar da neticeden gayet memnun.

Benim görüştüğüm ve rastladığım AK Parti seçmeni dört vekil çıkaramadıklarına hiç de üzülmüyor.

İki tane temsilci gönderdiklerinden ve bir tanesinin bakan düzeyinde olmasından memnuniyetlerini dile getirirken, iki vekilin de denetim görevi üstleneceğinden hiç de rahatsızlık duyan yok.

Bazı AK Partili seçmenler Sibel Yıldırım’ın seçilememesine derin üzüntü duyuyor.

Onun yerine seçilen isimlerin Yozgat’ta pek fazla sevilmemesine karşın, politik üstünlüklerini listelerde kullandıkları görüşünü dile getiriyorlar.

İnanmayanlar bu konuda tarafsız anket yaptırabilir ve sonucunu da görür.

Siyasi partilere mesafeli olan Yozgatlı seçmen ise çıkan tablodan daha ayrı bir memnun.

Onlar ise her görüş ve her renkten vekil olmasının, herkesi temsil edeceği görüşünü savunuyorlar.

Bu sonuçlar inşallah memleketimize hayır getirir.

Yıllardır özlemini duyduğumuz birlik ve beraberliği yakalarken, ortak paydayı Yozgat görerek yapıcı muhalefet görmek istiyoruz.

Yozgat’ın ve Yozgatlının hakkının arandığı muhalefet tarzı…

Yozgat ve Yozgatlının değer ve kutsallarının korunması noktasında sergilenen muhalefet tarzı…

Haydi selametle…

SİYASET ARA VERMEZ…

Dün siyasi partilerin il başkanlarıyla görüşerek, seçimlerle ilgili değerlendirmelerini aldım.

Görüşebildiğim tüm il başkanları gerçekten sağduyulu, birbirlerine saygılı ve ölçülü davrandılar.

Bu davranışı seçim öncesinde de gerçekleştirdiler, seçim sonuçları ilan edildikten sonra da sürdürdüler.

Siyasi partilerin il başkanları, şimdiden yerel seçim hazırlıklarına başladıklarını söylemeyi de ihmal etmediler.

Siyaset hiçbir zaman ara vermez…

Bir seçim biter, öbürü başlar.

Ufukta seçim yok ise, 5 yıl sonra yapılacak seçim için çalışmalar başlar.

Bundan 5 yıl sonra yapılacak seçimler, bugünden itibaren yapılan çalışmalarla kazanılır.

Türkiye’de politika böyledir.

MHP, Yozgat’ta kazandığı başarının ardından, artık yerel seçimler için hazırlanacağını söylüyor.

İl Başkanı Ferhat Altan, şimdiden partilerinde çalışmalara başlayan aday adayları olduğunu belirtti.

İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık da Yozgat’ta 3 önce kongre yaparak seçimlere katılan, 6 aylık İYİ Parti’nin 18 bin oy aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığında ise Meral Akşener’in 20 bin oy aldığını hatırlattı.

İYİ Parti İl Başkanı Özışık, 18 bin oyun kemik ve sadık oylar olduğunu iddia ederek, “Hedefimiz yerel seçimlerdir” diye konuştu.

AK Parti cephesinde potansiyel aday adayı olan isimleri zaten biliyoruz.

AK Parti’nin şu anda en güçlü adayı ise mevcut Belediye Başkanı Kazım Arslan’dır.

İş başında olan bir ismin yıpranmışlığı ve puan kaybetmesi doğal olmakla birlikte, icraatları ve yaptıkları da göz önünde tutulur.

Yerel seçimlerle ilgili şimdiden konuşmak bizim için erkendir.

Lakin siyasetçiler ve siyasi partilerin kendi içinde konuşması ve çalışmaya başlaması ise doğaldır.

Ne diyelim, hayırlısı…

REİS DAHA İYİ GÖRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat’ı çok seviyor.

Yozgat halkı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyor.

Öyle ki 16 yıldır çıktığı siyasi yolculukta, Erdoğan’ı bir kere bile yalnız bırakmadı.

Bir kere dahi yüz üstü bırakmadı.

Hep destek verdi, hep arkasında durdu.

Sorun ve dertlerini bazen anlatamadı, çırpındı durdu, ama Erdoğan’ın samimiyetine hep güvendi.

Sadece bir kere 7 Haziran seçimlerinde birazcık frene bastı.

Reis ile arasına set çekenleri ortadan kaldırmak için yaptı bunu da.

Akabinde 1 Kasım’da yine Reis’in arkasında durdu ve ‘yalnız değilsin’ dedi.

Şimdi 24 Haziran seçimlerinde yine Reis’e en güçlü desteği Yozgat verdi.

AK Parti’den iki vekilini de almayı ihmal etmedi.

Bu sonuçların ardından Reis, Yozgatlının kendisine duyduğu sevgi ve saygıyı çok daha iyi görecektir.

Reis, kendisine güven ve destek sonsuz iken, partisine duyulan güvenin azaldığını görecek ve sorunun Yozgatlı seçmen de değil, partide olduğunu da anlamış olacaktır.

Zaten son ziyaretinde yollarımızın halini görerek, Yozgat’ın ihmal edildiğini anlamış ve duruma müdahale etmişti.

Özetle, bundan sonra kim Reis ile Yozgatlının arasına set çekerse; kim Yozgatlının sorun ve derdini görmezden gelirse, Reis’e ulaştırmazsa bedelini öder.

Artık halk ile başkanının arasına girmek yok…

BURADA SONLANDIRALIM

Kıymetli okuyucular seçim süreci boyunca bu sayfadan seçimlerin nabzını tutmaya, doğru analizler yapmaya, halktan gelenleri yansıtmaya çalıştım.

Mesleğe başladığım günden beri her seçim sürecinde bazen sokak röportajları, bazen seçim karargahlarının yansımalarını buradan aktarmıştım.

24 Haziran seçimlerinde de her gün siyasi partilerden, adaylardan ve seçim meydanlarından bilgiler aktardım.

Türkiye’de her an yeni bir seçim kararı alınabiliyor, erken seçimler ilan edilebiliyor.

Yeni bir seçim sürecine kadar, şimdilik seçimlerin nabzını tuttuğumuz, seçim yazılarımı sonlandırıyor.

Gözlem adıyla yazdığım günlük yazılarıma ise aynen devam ediyor.

Haydi selametle…

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Yerel seçimlere hazırlandıklarını duyuran il başkanını.

*Seçim sonuçlarının ardından sıkıntıya giren siyasetçiyi.

*Herkesin vekili olacağını söyleyen milletvekilini.