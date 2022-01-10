Yozgatlı Elif Eda Güneş CHP'ye katıldı

Köyleri dolaşarak çocuklara bilim ve teknoloji konusunda eğitim veren ve başarılarından dolayı da hemşerimiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından da tebrik ederek ödüllendirilen Elif Eda Güneş, CHP’ye katıldığını açıkladı. Yozgat'ın Çayıralan ilçesindeki bir köyde dünyaya gelen Elif Eda Güneş, 15 yaşındayken kağıt ve kalemle kodlamayı öğrendi. Kendi imkanıyla yazılım geliştiren Elif Eda Güneş, köy köy gezip, çocuklara bilim ve teknoloji konusunda eğitim vermesiyle de gündeme gelmişti. Elif Eda Güneş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun taktığı rozet ile birlikte CHP’ye katıldığını duyurdu. Güneş, CHP’ye katılmasının ardından “Her genç arkadaşımızın elini taşın altına koyup ülkemizin geleceği hakkında söz söyleme hakkının ve sorumluluğunun olduğunu düşünüyorum” dedi.