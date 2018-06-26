Yozgatlı ‘AK Partili değilim’ dedi

Yozgat’ta AK Parti’nin 16 yıldır birinci parti olduğunun da bilincindeyim.

Yozgatlı seçmenin 24 Haziran’da Yozgat’ta AK Parti’yi yine birinci parti yaptığını da biliyorum.

Öyleyse ‘bu başlık ne alaka?’ diye soranınız olabilir.

Hemen cevap vereyim...

Yozgatlı seçmen, her ne kadar AK Parti’yi Yozgat’ta birinci parti yapsa da, daha önce AK Parti’ye verdiği vekilini geri aldı.

AK Parti yerine bir tanesini MHP’ye, öbürünü ise CHP’ye teslim etti.

AK Parti’ye iki vekilliği layık gören Yozgat, birer tane de CHP ve MHP’ye temsil hakkı verdi.

AK Parti’nin Yozgat’ta aldığı oy ve başarı da şüphesiz ki yine Recep Tayyip Erdoğan sevgisi ve rüzgarından başka bir şey değildi.

Recep Tayyip Erdoğan olmasa, AK Parti’ye burada bir vekillik bile verilmez dersek çok da abartmış olmayız.

Bakınız, önceki akşam AK Parti İl Başkanlığı’ndaki hava ile Cumhuriyet Alanı’ndaki havayı size aktarayım.

Bu doğrultuda yazının başlığında ne demek istediğimi anlarsınız.

AK Parti İl Başkanlığı’nda sonuçlar takip ediliyor ve durum 2-1-1 olduğu için salonda sevinç yerine, temkinli bir bekleyiş var.

Partililer suskun ve Sorgun’dan gelecek sonuçları bekliyorlar.

Kimilerine göre ise sonuç netleşti, durum 2-1-1.

Partide hava böyle iken, dışarıda Cumhuriyet Alanı’nda kutlama ve coşku sesleri geliyor.

Arabalar kornalara basıyor ve birileri bir şeyler kutluyor.

Bazıları acaba MHP’mi kutlama yapıyor diye cama yöneldiğinde, kutlama yapanların AK Partili olduğu anlaşılıyor.

Peki, AK Partililer sonuç 2-1-1 iken neyin kutlamasını yapıyor?

Tabi ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesini...

Yani, Yozgatlı seçmene göre Erdoğan seçilmiş ise sorun yok.

Gerisinin pek de önemi yok...

Gazetede 2015 yılında yaptığım karargah röportajlarında, AK Parti karargahındaki isimler, partinin adaylarını tanımıyordu.

İsimlerini dahi bilmiyordu ve “Biz adayları tanımayız, oylarımızı Erdoğan’a veriyoruz” demişlerdi.

Bir ortamda sıkı AK Partili olarak bildiğimiz ve siyasi kavga yapan bir abiye “Sen AK Partili olarak nasıl düşünüyorsun?” diye soru yönelttiğimde beni terslemiş ve: “Ben AK Partili değilim, partinin kapısı nereden açılır bilmem, ben şu adamı (Recep Tayyip Erdoğan) Allah için seviyor ve destekliyorum” yanıtını vermişti.

İşte Reis’i sevenler bu kez, onu sevenleri cepte görenlere bir ders verdiler.

Ama ne hazindir ki ders vermesi gerekenler seçilirken, yola iyi niyetle çıkanlar yolda kaldılar.

AK PARTİ’DE FATURA KESME ARAYIŞI

AK Parti’de ortaya çıkan tablo sonucu kusurlu, hatalı ve suçlu arama işine start verildi.

AK Parti mensupları ve parti mensubu olmayanlar şimdiden ‘fatura kime kesilecek?’ sorusunu sormaya başladı.

Çünkü AK Parti Yozgat’ta başarısız olmuştu.

AK Parti’nin kendi içerisinde eksikliğini, yanlışlığını ve hatalarını tespit ve analiz etmesi gerekir.

Bu son derece normal ve olması gereken bir durumdur.

Ama dışarıdan art niyetli insanların birilerini kendi çıkarları için hedef göstermesini doğru ve etik bulmam.

Şahsi menfaat gözetmeksizin, iyi niyetle yanlış yapanların ve atılan hatalı adımların söylenmesi ve dile getirilmesi doğrudur.

Ama, zamanında kendi çıkarına dokunduğu için, bugün herhangi bir ismin hedef alınması pek etik değil.

AK Parti’de şu an İl Başkanı Celal Köse ve ekibinden bazı isimler, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve bazı partililere başarısızlık mal edilmek isteniyor.

Kimine göre seçimlerin böyle neticelenmesinde belediyenin izlediği politikalar etkili oldu.

Kimine göre ise il yönetimi suçlu ve kabahatli ilan edildi.

Bakalım işin sonu nereye varacak...

NASİPTEN ÖTESİ YOK

Önceki akşam seçim sonuçlarını AK Parti İl Başkanlığında takip eden tek aday Sibel Yıldırım’dı.

Ekrana yansıyan oranlara hep temkinli yaklaştı, seçildin diyenlere uyup sevinmedi, kaybediyoruz diyenlere karşı da büyük üzüntü duymadı.

Neticede nasipten ötesi yoktur.

Olmayınca olmaz.

Nasibinde olan ise gelir seni bulur.

AK Parti’nin üçüncü sıra adayı Sibel Yıldırım da böyle düşünen ve böyle yorumlayan bir insandır.

Ayrıca bana göre içi son derece rahat olmalıdır.

Çünkü seçim süreci boyunca üzerine düşeni fazlasının fazlasıyla yapmıştır.

Üzerine aldığı sorumluluğun hakkını vermiş ve partisini en güzel şekilde temsil etmiştir.

Yozgat’ta bir yanlış algıyı yok etmeyi başarmış ve siyasette görev verilen bir kadının ne kadar başarılı olacağını göstermiştir.

Mesele illa seçilmek değildir.

Mesele şahsına verilen unvanı, yetkiyi ve sorumluluğu omuzlamak, dosta düşmana rezil olmadan hedefine ulaştırmaktır.

Sibel Yıldırım da bunu başarmıştır.

Elbette olan da ve olmayan da bir hayır vardır...

Böyle düşünür, böyle inanırız.

Nasip, kısmet ve hayırlısı diyerek nokta koyuyorum.

YOZGAT’IN FAYDASINADIR

Seçim sonuçlarına göre, Yozgat’ın üç farklı partiyle temsil edilmesi, Yozgat’ın menfaatinedir.

Tek ses ve tek renk kimseye fayda getirmez.

Çok ses ve çok renklilik Yozgat’ın yararınadır.

Yozgat’ta önceki yıllarda bir tarım fuarı yapılırdı, bir tane vekil bile uğramaz, selam vermezdi.

Yozgat’ta Sürmeli Festivali yapılır, bir tane vekil bile Yozgat’ın düğününe uğramazdı.

Şimdi bu durum inşallah tersine dönecek.

Yozgat’ın festivaline CHP’nin vekili katılınca, Ankara’da AK Parti’nin vekili oturamayacak.

Yozgatlı bir esnaf, sorun ve sıkıntısını Ali Keven’e anlatınca, dün selam dahi vermeyen AK Partili vekil, “Yahu bana söyleseydin ya, ben hemen çözerdim” diyebilecek.

Artık yerel yönetimlerin yürüttüğü proje ve çalışmalar da denetim altında olacak.

Yapamayana ‘neden yapamıyorsun?’ diye sorabilecek isimler olacak.

Böyle umuyor, böyle düşünüyor ve bekliyoruz.

Tersi olamaz mı?

Elbette olur.

Belki üç partinin vekili bir araya gelir ve “Birbirimizi üzmeyelim, yormayalım burada işimize bakalım” da diyebilir.

Buna da şaşırmamak lazım...



DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*AK Parti’nin sönen ışıklarıyla mesaj veren usta siyasetçiyi.

*Cumhuriyet Alanı’nda miting havasında kutlama yapan milletvekilini.

*Devrimci duruşunu bozmadan milletvekili seçilmeyi başaran Ali Keven’i.