Yozgat’ın sesini duyuruyoruz

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile birlikte ilçe ziyaretlerinde bulunan Keven, Şefaatli İlçe Başkanı Ali Bektaş ve yönetiminden ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı. Esnaf ziyaretlerinin ardından Şefaatli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Ulusoy’u ziyaret ederek ilçedeki ticaret kuruluşları hakkında bilgi alan Keven, Şefaatli Küçük Sanayi Sitesi’nde esnafla sohbet etti. ‘’Alın teriyle, el emeğiyle evinin rızkını kazanan ustalarımıza hal hatır sorduk, emeğin ve alın terinin söz sahibi olduğu aydınlık yarınlarda buluşacağız’’ diyen Keven, esnafın gerek pandemi öncesi gerekse pandemi sonrasında yaşadıklarını devamlı yerinde dinlediğini, sorunlarını takip ettiğini hatırlattı. Keven, ‘’Sadece seçimde gelen olmadık. Her fırsatta esnafı, çiftçiyi, üreticiyi ziyaret edip sorunlarını dinliyoruz ve bu sorunları TBMM’de gündeme getiriyorum, ilgili bakanlıklara iletiyorum. Yozgat’ı görmeyen duymayan bürokrasiye Yozgat’ı hatırlatıyorum. Sayın Fuat Oktay’a Yozgatlı hemşerilerimin sorunlarını önerge olarak gönderiyorum. Fuat Bey ve bürokratları ‘bu ilgili bakanlığın görevi’ deyip tekrar iade ediyor. Yozgat için çabalayan hepimizin başının tacı ama Yozgatlının bunca oyunu alıp sırtını dönene, sorunlarını duymayanlara da halkımız sırtını dönecek. Onlar duymak istemese de Meclis’te Yozgat’ın sesini daha gür duyurmaya devam edeceğim. Artık bıçak kemiği de geçti. Bu sorunları biz çözeceğiz. Biz çözüm için geleceğiz, umut olmak için geleceğiz, derman olmak için geleceğiz’’ diye konuştu. Yozgat Milletvekili Ali Keven, hafta sonunda Yozgat İşçi Durağında işçilerle görüştüğünü hatırlatarak, burada iş bekleyen emekçilerin birçoğunu yıllardır tanıdığını kaydetti. Keven, ‘’Yıllardır alın teriyle ekmeklerini kazanıyorlar evlerini geçindiriyorlar. Yaşı ilerleyenler var, şuan evde torun seviyor olmaları lazımdı. Ama geçinecek bir emekli maaşı olmayan bu insanlar çalışmak zorunda. Hayatını idame ettirmek zorunda. Bizlerin göreve gelince ilk işi sosyal güvencesi olmayanlara bir aile sigortası sistemini getirmek olacaktır. Özellikle EYT sorunu olanlar var. Emeklilik hayali yaşa takılan insanlar bu yaşta burada iş bulmak için bekliyorlar ve en ağır işlerde çalışıyorlar. Bu EYT sorunu mutlaka çözüme kavuşturulacak. Çünkü bu koskoca ülke üç beş tane ihaleci çeteyi doyuruyorsa bunca kaynağımızı birkaç aileye seferber ediyorsa milyonlarca emekçinin hakkını savurganca harcıyorlarsa bizler göreve gelince bu musluk kesilecek gelir dağılımı adaletli bir hâle gelecek ve ‘sosyal devlet’ sosyal devlet olduğunu hatırlayacak. Sosyal güvencesi olmayan emekliliği olmayan bu emekçi kardeşlerimizin sosyal güvencelerini temin edeceğiz. Yönünüzü halka çevirirseniz bu sorunlara bulunacak çözüm uzak değil’’ ifadelerini kullandı.