Yozgat’ın 50 yılı çalındı

Sedef, Yozgat’ın sürekli geri kalmışlık, işsizlik ve ekonomik sıkıntılar ile boğuştuğuna değindi. Şehre yapılan yatırımlar konusunda 30 yıllık geçmişe bakıldığında, istenilen hizmetin hep aynı konular üzerine olduğunu, beklentilerin günümüzde de değişmediğine dikkat çeken Sedef, Yozgat’ın 15 yıldır hızlı trenle avutulduğunu ve son olarak buna havaalanının eklendiğini ifade etti. Sedef, “Demek oluyor ki 15 yıl da bununla avunacağız gibi görünüyor” dedi.

Şehirdeki yanlış yapılaşmaya değinen Ethem Sedef, genişleyecek bir alan olmadığı halde, şehitler ormanı olan alana belediye tarafından arsa satışı ve imar revizyonu ile yerleşim bölgesi yapıldığını belirterek, “Halk tabiri ile Çin mahallesi oluşturulması ile başladı. Peki, bu yanlışı yapanlar yaptı. Durmadılar, ardından oraya kent park yapılarak canlı hareketli bir bölge olması hedeflendi. Esasen park kötü de olmadı. Şehirde insanlar nefes alacak bir mekâna sahip oldu. Ardından Belediyenin talebi üzerine iş adamı Bilal Şahin’in yaptırıp adının verildiği külliyesi ile bu bölge yine sıkıştırılmaya devam edildi” diye konuştu.

Yeni valilik binasının da şehirde nefes alınamayacak bir alana inşa edildiğini vurgulayan Sedef, “Yanlış üzerine yanlış yapılıyor. Bir düşünelim Yozgat'ın kent park, Bilal Şahin külliyesi, Çin mahallesi Valilik ve alternatif yollar… Bütün bunları Kayseri yolu üzerinde peşi peşine sıralasak ve yapsaydık diyecek ufka sahip bir idareci çıkmaz mı ? Şehir hastanesine yer seçimi yapılırken yine Yozgat'ın gelişeceği bir alana yapılsaydı nasıl olurdu diye hiç soruyor musunuz.? Topyekün size söylüyorum İktidar sahipleri; Yozgat halkının 15 yıl boyunca size verdiği desteğin karşılığı Yozgat'ın gelişmesinin önüne engeller koymak mı olacaktı?” ifadelerini kullandı.

Şehirde çamurlu su, yolların bakımsızlığı, otopark alanlarının yetersizliğine de değinen Sedef,

“İşsizlik kol geziyor ,iş var beğenmiyorlar çalışan yok diyorsunuz. Yoksulluk almış başını gidiyor diyoruz, milli gelirimiz kişi başı şu kadar olmuş diyorsunuz. Göç var nüfus gitti diyoruz, nüfus sayım yöntemi değişti ondan kaynaklı diyorsunuz. Yozgat eriyor diyoruz, marka şehir yapacağız diyorsunuz” diyerek, eleştirilerini sıraladı.