Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94101
ALTIN
227.122
DOLAR
5.4658
STERLİN
7.1863
EURO
6.1247

YOZGAT’IN 32’NCi BAŞKANI

YOZGAT, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Yerel Yönetim Seçimleri ile önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde görev yapacak olan 32’inci Belediye Başkanını seçti.

YOZGAT’IN 32’NCi BAŞKANI

YOZGAT, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Yerel Yönetim Seçimleri ile önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde görev yapacak olan 32’inci Belediye Başkanını seçti.

02 Nisan 2019 Salı 00:00
32 Okunma
YOZGAT’IN 32’NCi BAŞKANI

Yozgat’ta 55 bin 679 seçmenden 47 bin 834’ü sandığa giderek oyunu 179 sandıkta kullandı. Katılım oranının yüzde 85,91 olduğu Yozgat’ta 46 bin 83 oy geçerli sayıldı, bin 751 oy ise iptal edildi.  Geçerli sayılan oylardan AK Parti adayı Celal Köse    18 bin 828 oy alarak Yozgat’ın 32’inci belediye başkanı olarak görev yapma yetkisini aldı. Bağımsız olarak seçimlere katılan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise geçerli oylardan 16 bin 663’ünü alabildi. Yozgat’ın ilk Belediye Başkanı Erzurumlu Zade Hafız Ömer Efendi 1898-1899 yılında görev yaptı. Yozgat’ta seçimle göreve gelen ilk belediye başkanı ise 1918-1923 yılları arasında görev yapan Akif Paşa oldu. 12 Eylül döneminde Alaattin Öskiper ve Hakkı Borataş atama ile belediye başkanlığı görevinde bulundu. 12 Eylül sonrasında yapılan ilk seçimlerde ANAP adayı Cemil Çiçek Belediye Başkanı seçildi. Çiçek, Milletvekili olunca Meclis Üyesi Mustafa Erkılıç, kalan sürede belediye başkanı olarak görevini yürüttü. MÇP-MHP’den üç dönem Belediye Başkanı seçilen Mehmet Erdemir, görev süresi dolmadan milletvekili seçilince, görevi meclis üyesi Ali Açıkgöz üstlendi. 31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimlerinde ise AK Parti’den Celal Köse Belediye Başkanı seçildi. Önümüzdeki günlerde mazbatasını alıp, makama oturacak olan Köse, vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bir kez daha Cumhurbaşkanımızın emanetine sahip çıktınız, 5 yıl boyunca Cumhurbaşkanımıza ve sizlere layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Bizlere gönül veren tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi. 
CELAL KÖSE KİMDİR: 1972 yılında Yozgat'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Köse, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Köse, AK Parti Kurucu İl Başkan Yardımcılığı, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanlığı ve AK Parti Yozgat İl Başkanlığı görevinde bulundu. Köse, evli ve 2 çocuk babasıdır.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Halk ile buluşacak
Halk ile buluşacak
Keven kapısını açtı
Keven kapısını açtı
Muhtarlar yerini korudu
Muhtarlar yerini korudu
Yozgat 'Köse' dedi
Yozgat 'Köse' dedi
AK PARTi KAZANDI
AK PARTi KAZANDI
Seçim kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Seçim kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim