YOZGAT’IN 32’NCi BAŞKANI

Yozgat’ta 55 bin 679 seçmenden 47 bin 834’ü sandığa giderek oyunu 179 sandıkta kullandı. Katılım oranının yüzde 85,91 olduğu Yozgat’ta 46 bin 83 oy geçerli sayıldı, bin 751 oy ise iptal edildi. Geçerli sayılan oylardan AK Parti adayı Celal Köse 18 bin 828 oy alarak Yozgat’ın 32’inci belediye başkanı olarak görev yapma yetkisini aldı. Bağımsız olarak seçimlere katılan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise geçerli oylardan 16 bin 663’ünü alabildi. Yozgat’ın ilk Belediye Başkanı Erzurumlu Zade Hafız Ömer Efendi 1898-1899 yılında görev yaptı. Yozgat’ta seçimle göreve gelen ilk belediye başkanı ise 1918-1923 yılları arasında görev yapan Akif Paşa oldu. 12 Eylül döneminde Alaattin Öskiper ve Hakkı Borataş atama ile belediye başkanlığı görevinde bulundu. 12 Eylül sonrasında yapılan ilk seçimlerde ANAP adayı Cemil Çiçek Belediye Başkanı seçildi. Çiçek, Milletvekili olunca Meclis Üyesi Mustafa Erkılıç, kalan sürede belediye başkanı olarak görevini yürüttü. MÇP-MHP’den üç dönem Belediye Başkanı seçilen Mehmet Erdemir, görev süresi dolmadan milletvekili seçilince, görevi meclis üyesi Ali Açıkgöz üstlendi. 31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimlerinde ise AK Parti’den Celal Köse Belediye Başkanı seçildi. Önümüzdeki günlerde mazbatasını alıp, makama oturacak olan Köse, vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bir kez daha Cumhurbaşkanımızın emanetine sahip çıktınız, 5 yıl boyunca Cumhurbaşkanımıza ve sizlere layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Bizlere gönül veren tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

CELAL KÖSE KİMDİR: 1972 yılında Yozgat'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Köse, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Köse, AK Parti Kurucu İl Başkan Yardımcılığı, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanlığı ve AK Parti Yozgat İl Başkanlığı görevinde bulundu. Köse, evli ve 2 çocuk babasıdır.

