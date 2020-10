YOZGAT’I KONUŞUYORUZ

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, partisinin 13. Olağan Büyük Kurultayının 14 Mart 2021 günü gerçekleştirileceğini hatırlatarak, Yozgat İl Başkanlığı kongresinin de 18 Ekim Pazar günü tamamlanacağını bildirdi. Kongre süreçlerini de fırsat bilerek, Meclis çalışmaları dışında mümkün olduğu kadar Yozgatlılarla bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini kaydeden Sedef, ‘’Kongre sürecimizde 14 ilçemizde hemşerilerimiz ile buluştuk, kucaklaştık. Sıkıntı ve dertlerini dinledik. Çözülebilecek sıkıntılarına anında müdahale ettik, Meclis gündemine getirilmesi gereken konuları ise notlarımıza aldık ve inşallah yine Yozgat’ı Mecliste konuşup dikkatlere sunacağız’’ dedi. Sedef, parti Genel Merkezinin almış olduğu karar gereği, ilçe teşkilatlarında kongrelere gidilip, 14 ilçe teşkilatında yeni başkan ve yönetimleri ile yola devam ettiklerini anlattı. Sedef, ‘’Büyük fedakârlıklarla görevine devam eden, aldığı üç hilali sancağı daha yükseğe taşıyan, görevini layıkıyla yerine getiren mevcut il Başkanımız Ferhat Altan Bey’in de açık desteğini verdiği il başkanı adayımız eski merkez ilçe başkanımız Tekin Irgatoglu’dur. Milliyetçi Hareket Partisi tek yürektir. Ülkücü hareketin her Toy’u Birlik ve beraberliğin nişanesi olmaktadır. 18 Ekim 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek olan il kongremizde ‘İstiklal için birlik, İstikbal için dirlik. Kazanan Türkiye olacak’ sloganı ve heyecanı ile kongremizi yapacağız’’ diye konuştu. Sedef, kongrelerde, salgın dolayısıyla alınan tedbir ve sağlık kararlarına harfiyen uyulması için az sayıda davetlinin, kongre delegelerinin temizlik, maske ve mesafe kuralına eksiksiz riayet ederek gerçekleştirmeyi planladıklarını anlattı. Sedef. ‘’Bu lanet salgın ülkemizin yoğun gayretleri ile bertaraf edilecek ve eski coşkulu günlerimize döneceğiz. Bu vesileyle tekrar ifade etmek istiyorum; Görevini layıkıyla yerine getiren il başkanımız Ferhat Altan’a partim ve teşkilatlarımız adına teşekkür ederken yeni aday olan, birlikte çalışacağımız kardeşim, dava arkadaşım Tekin Irgatoğlu’na başarılar diliyorum. Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin ifadesiyle ‘Millet iradesi yalnızca Allah’ın himayesine girer, bunun dışındaki her himaye, her vasilik ya yıkılacak ya da imha edilecektir.’ Allah birliğimizi beraberliğimiz bozmasın diyorum. Sözümüz söz, duruşumuz nettir, kazanan Türkiye ve Yozgat olacaktır’’ ifadelerini kullandı.