Yozgat’ı konuştular

Milletvekili Başer, ‘’Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla Yozgat’ımızı konuştuk. Bozok Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere Yozgat’ımıza yapılacak ve yapılmakta olan yatırım ve projeler hakkında istişare ettik’’ dedi.
22 Ocak 2021 Cuma 00:54
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay’ı ziyaret ederek, Yozgat ile ilgili yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundular.
Milletvekili Başer, ‘’Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla Yozgat’ımızı konuştuk. Bozok Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere Yozgat’ımıza yapılacak ve yapılmakta olan yatırım ve projeler hakkında istişare ettik’’ dedi.