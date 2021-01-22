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Yozgat’ı konuştular

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay’ı ziyaret ederek, Yozgat ile ilgili yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundular.

22 Ocak 2021 Cuma 00:54
Yozgat’ı konuştular

Milletvekili Başer, ‘’Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla Yozgat’ımızı konuştuk. Bozok Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere Yozgat’ımıza yapılacak ve yapılmakta olan yatırım ve projeler hakkında istişare ettik’’ dedi.

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Yozgat’ı Konuştular
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