Yozgat’ı konuştular

Milletvekili Başer, ‘’Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla Yozgat’ımızı konuştuk. Bozok Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere Yozgat’ımıza yapılacak ve yapılmakta olan yatırım ve projeler hakkında istişare ettik’’ dedi.