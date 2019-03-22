Yozgat’ı ihya edeceğiz

Köse, projelerini anlattı, beş yıl içinde Yozgat’ı kalkındıracak projelere sahip olduklarını söyledi. Köse, “Esnaflığın içinden geliyoruz. Şunu açıkça ifade etmek istiyorum; Belediyenin gelir ve giderleri birbirlerine denk oluyor. Proje yaparken borçlanmayacağız. Çünkü arkamızda güçlü bir hükümet desteği var. Şuanda 250 Milyon Lira’nın üzerinde proje açıkladık. Beş yıl içinde bu projeler Yozgat’ı ihya edecektir. Bunların birçoğunu hibe yolu ile yapacağız. Yozgat Belediyesi’ni ticari zihniyet ile yöneteceğiz. Bu şekilde şehrimize katkı sağlayabiliriz. Açıklandığım ilk gün esnaf gezisi yaptığımda esnaf bana nasıl sahip çıktıysa şimdi de bu destek artarak devam ediyor. Mevcudiyetimizin kaynağını esnaf olduğunu unutmayacağız. Sizlerin ticaretinin gelişmesi için sizlerle hareket edeceğiz’’ dedi.