YOZGAT’I BAŞKENT YAPALIM MI!

-CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Oktay, Kenevir bitkisinin birçok alanda kullanıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan çalışma doğrultusunda pilot bölge seçilen iller arasında Yozgat’ın da bulunduğu hatırlattı.

Oktay, ‘’Yozgat, Türkiye’nin önemli bir tarım bölgesidir. Bölgemizi, Yozgat’ımızı Türkiye’nin Kenevirde Başkenti yapalım, var mısınız?’’ diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, bir takım inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Yozgat’a geldi. İl girişinde Yozgat valisi Kadir Çakır ve il protokolü tarafından karşılanan Oktay, daha sonra Meydan Yeri Caddesi’ndeki AK Parti Seçim İletişim Bürosu’nun açılışına katılarak, vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Ülkenin genel gündemine ilişkin görüşlerini de aktaran Oktay, ‘’Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız kenevir ekiminin kontrollü olarak yeniden başlatılacağını söyledi. Bir tarım kenti olan Yozgat’ta biz bunu neden yapmayalım? Kenevir ekiminin başkenti Yozgat olabilir. Birçok farklı sektörde kullanılabilen, farklı faydalara sahip bir bitkiden bahsediyoruz’’ dedi ve ‘’Bölgemizi, Yozgat’ımızı Türkiye’nin Kenevirde Başkenti yapalım, var mısınız?’’ diye sordu, ‘evet’ yanıtını aldı.



HIZLI TREN: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat halkının hızlı treni sabırsızlıkla beklediğini hatırlatarak, bugüne kadar çalışmaları devam eden hızlı tren projesiyle ilgili sıkıntıların giderildiğini, çalışmaların devam ettiğini kaydetti, karayollarındaki çalışmaların da devam ettiğini bildirdi. Memleketi Yozgat'ın gönlünde ayrı bir yeri olduğuna vurgu yapan Oktay, bunun için her yerde Yozgat ve Yozgat'ın sorunlarıyla ilgilendiğini, her fırsatta buraya gelmek için gayret gösterdiğini söyledi.



16 MİLYARLIK YATIRIM: Oktay, gece gündüz millete hizmet için çalıştıklarını, geride geri de kalan 16 yıllık dönemde, ekonominin hızlı ve istikrarlı bir büyüme performansı ortaya koyduğunun altını çizdi. Oktay, "Yozgat'a 16 milyar lira yatırım yaptık. Yozgat'ımıza bir üniversite kazandırdık. Bozok Üniversitesi her geçen gün daha da büyümektedir. Eklenen yeni ana bilim dalı ve bölümlerle öğrenci sayısı 20 bine yükselmiştir. Bu aynı zamanda Yozgat'ın kalkınması için de önemli. Yozgat'ı üniversitenin yanı sıra, adalet, Diyanet ve polis eğitim merkeziyle adeta bir eğitim şehri haline getirdik. Mahallelerimize ve köylerimize 2 bin 500 yeni derslik yaparak, ilk ve ortaöğretimde de büyük bir atılım gerçekleştirdik. Yükseköğrenim yurtlarımızın kapasitesini 5 bine çıkardık. Kalkınma hamlemizi gerçekleştirmemiz için yerel yönetimlerin büyük desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha sonra Yozgat Valiliğini ziyaret edip, Yozgat Vali Kadir Çakır’dan brifing aldı. Fuat Oktay, Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde de çeşitli incelemerde ve temaslarda bulunup, açılışlar yaptı.