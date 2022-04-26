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Yozgat’a ziyaret

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Sunay Karamık, Yozgat’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

26 Nisan 2022 Salı 00:50
Yozgat’a ziyaret

Karamık, ilk olarak Yozgat AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Karamık’ı makamında ağırladı. Parti çalışmaları hakkında Karamık’ı bilgilendiren Başer, ziyaretlerinden dolayı Karamık’a teşekkür etti. Karamık, Başer ile AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığına atanan Erva Kevser Yurtlu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yeni atanan Kadın Kolları Başkanı Yurtlu’dan yapacakları çalışmalar hakkında bilgi alan Karamık, daha sonra Yozgat Sanat ve Kültür Derneğini ziyaret etti. Karamık, son olarak Yozgat'ta farklı bir alanda faaliyet gösteren PİLOT-TR firmasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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