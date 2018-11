YOZGAT’A YATIRIM YOK!

Sedef, meclis kürsüsünden, ‘’Son on beş yılda neredeyse devlet yatırımı yapılmayan bir il hâline geldi Yozgat. Yeni bir fabrika yapılmadığı gibi, bir de üzerine elde olan fabrikalar özelleştirmelerle önce satılıyor, bir süre sonra da kapatılıyor, geride bırakılan tam bir enkaz’’ diyerek, Yozgat gerçeğini özetledi. Sedef, Yozgat'ta çiftçilerin en az yüzde 60'ının tarlasına gübre atmayacağını beyan ettiğini, alınacak mahsulün de yüzde 60-70 oranında verimliliğinin düşeceğine dikkat çekerek, önümüzdeki yıl daha da büyük sıkıntıların çiftçiyi ve ülkeyi beklemekte olduğunu kaydetti. Sedef, ‘’Tahıl ambarı olan Yozgat çiftçilikten uzaklaşırsa milyonlarca dolarlık ithalat kaçınılmaz olur. Peki, bizler ne yapmalıyız? Çiftçimizi, esnafı, vatandaşımızı ne zaman destekleyeceğiz? Her yıl yaklaşık 11 bin kişinin göç ettiği Yozgat'ta, 700 bin olan nüfusumuz son on altı yılda 418 bine gerileyerek, en çok göç veren iller arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 11 bin göç veren bir il, 14 ilçeden oluşan Yozgat, neredeyse her yıl bir ilçesini büyük şehirlere göç vermektedir. Sürekli göç veren, esnafı kan ağlayan, çiftçisi yok olan bir il düşünün. Nakliyeci esnafı buğday veya pancar taşımaktan başka iş bulamazken bir de trafik cezaları eklenince nakliyecinin hâli de hüsran. İşsizlikten bunalan, yuva kuramayan gençleri bir düşünün. Neden en çok şehit veren iliz, biliyor musunuz? Ülkemizde bir araştırma yapılsa en çok asker ve polis Yozgatlıdır. Çünkü bizim Yozgat'ın çocukları ‘vatan’ denildi mi, ‘bayrak’ denildi mi gözlerini kırpmadan ölüme koşarak giderler’’ diye konuştu.

Yozgat’ın son on beş yılda neredeyse devlet yatırımı yapılmayan bir il hâline geldiğinin altını çizen Sedef, ‘’Yeni bir fabrika yapılmadığı gibi, bir de üzerine elde olan fabrikalar özelleştirmelerle önce satılıyor, bir süre sonra da kapatılıyor; geride bırakılan tam bir enkaz. Mesela, kapanan Yozgat Tekel Bira Fabrikası yerinde şu an bir alışveriş merkezi ve lüks konutlar var, şimdi de özelleştirilen Sorgun Şeker Fabrikamızla, Yozgat âdeta bacasız tek il konumunda. Şeker fabrikaları özelleştiriliyor ama taşeron işçiler kaderleriyle baş başa bırakılıyor. Satın alan firmanın insafına terk edilen taşeron işçilerimiz aylardır uyku uyumuyorlar, elleri yüreklerinde işten ne zaman çıkarılacaklarını beklemektedirler’’ ifadelerini kullandı.

EN FAZLA ŞEHİTİ BİZ VERDİK

MHP Yozgat Milletvekili Sedef, ‘’Yozgat denilince, Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi Bozok Yaylası'nın yiğit evlatları akla gelir. Yozgat, Millî Mücadele Dönemi'nde düşman ayağı değmeyen bir il ama dedelerimiz Yemen'de, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nın bütün hatlarının müdafaasında devletin ve milletinin yanında kahramanca durmuştur. Yozgat PKK illetiyle verilen mücadelede en çok şehit veren iller arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Yine, 15 Temmuzda hiçbir hainlikle karşılaşmamış ve binlerce Yozgatlı meydanlara akın etmiş ve yine dimdik durmuştur’’ dedi.

HIZLI TREN

Yozgat'a yeterince yatırım yapılmadığını ileri süren Sedef, yapımı devam eden yüksek hızlı tren projesi Ankara-Yozgat-Sivas hattının 2007 yılından itibaren yılan hikâyesine döndüğünü ileri sürdü. Sedef, ‘’Önce 2011 yılında biteceği, daha sonra 2014 yılında biteceği ve şimdi de 2019'da biteceği tarihi veriliyor. Ama devlet kalkınma verilerine bakıldığında, yıllık ödeneklere bakıldığında şu ana kadar 5 milyar lira harcanan ve toplam bedeli 9 milyar lira olan bir yatırım olduğu, yani henüz yarı parası harcanmış durumda. Bu hızla gidilirse 2019 yılında da Yozgatlının hızlı trene kavuşma hayali de sonraki yıllara kaldı demektir. Seçim döneminde temeli atılan Yozgat havaalanı yine bir belirsizlik içerisinde, ne zaman biteceği belli değil’’ diye konuştu.

YATIRIMLAR YETERSİZ

MHP Yozgat Milletvekili Sedef, ‘Yozgat’a hizmet yapılmadı mı?’ diye sordu, yanıtını da ‘Evet, yapıldı’ diye verdikten sonra, yapılanları şöyle sıraladı:

‘’Adalet Sarayı, valilik binası, adli tıp ve cezaevi ve birçok imam hatip lisesi yapıldı. Yapılan hizmetleri farklı değerlendiremeyiz. Bir çivi dahi çakandan Allah razı olsun ama Yozgat'ın öncelikli sorunu göç ve işsizliktir. Bunu önleyecek bir adım atılmalı. Yozgat teşvikte beşinci grupta, gelişmişlik sırasına bakıldığında Yozgat'ın acilen altıncı grupta yer alması gerekmektedir. Yozgat tarım ve hayvancılık şehri, tarım ve hayvancılığı destekleyecek bir organize sanayinin yapılması zaruri bir hâl almıştır. Tarım ve hayvancılık şehri olmasına karşılık düzgün bir buğday pazarı, hayvan pazarı ve hatta kesimhanesi bulunmamaktadır. Yozgat'ta işsizliği önleyecek devlet yatırımları ve teşvikleri verilmelidir. Yozgat'ta yaşayan 418 bin nüfusun neredeyse 100 bini Yeşil Kart sahibi ve sosyal yardımlar almaktadır. Gelir seviyesine bakıldığında Yozgat'ta yaşayan insanımız açlık sınırında değil çok daha gerisinde, perişan durumdadır. Buradan siz değerli milletvekillerine ve Hükûmet yetkililerine sesleniyorum. Her yıl bir ilçe nüfusu kadar göç veren Yozgat'a sahip çıkalım. Aksi takdirde, bundan on yıl sonra Yozgat'ta yaşayan kimse kalmayacaktır’’ diyerek, konuşmasını noktaladı.