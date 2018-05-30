Yozgat’a 45 senemi verdim

CHP Yozgat Milletvekili Adayı Ali Keven, 45 yıl boyunca çeşitli görev ve alanlarda Yozgat’a hizmet ettiğini, Yozgat’ı terk etmediğini belirtti. CHP’li Keven, 67 yaşında olduğunu ve 45 senedir CHP çatısı altında Yozgat için mücadele verdiğini hatırlattı. Ali Keven, bu süreçte kimseyi siyasi kimliği ve inancından dolayı ayrı tutmadığını ifade ederek “Karşımdaki insanın Yozgatlı olması bana hep yeterli geldi. Yozgat’ın stadyumunda futbol oynadım, spor salonlarında spor yaptık. Yozgat için siyasi mücadele verdik” dedi.

Keven, mücadeleci bir insan olduğunu anlatarak ömrünün sonuna kadar Yozgat ve Türkiye için mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. Tüm Yozgatlı vatandaşların desteğini isteyen Ali Keven, “Benim Yozgat için verdiğim mücadelem ömrümün sonuna kadar devam eder. Ben Yozgat için mücadelemi Yozgat’ın sokaklarında da veririm, parlamentoda da veririm” şeklinde konuştu.

Ali Keven, Yozgat’ın içinde bulunduğu dar boğazdan kurtulması, başta göç sorunu ve işsizliğin çözümü için parlamentoda gecesini gündüzüne katacağını belirterek, Yozgatlı seçmenden bir kereliğine yetki istedi.