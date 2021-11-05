Yozgat yüz güldürdü

Yozgat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzünü güldürdü, parti teşkilatlarının umudunu artırdı. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgat halkının yoğun ilgisinin artarak devam etmesi konusunda attıkları adımlara yenilerini ekleyip, sorunların çözümlenmesi için çalışacaklarını aktardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat ziyaretleri kapsamında Ankara’ya dönüşü öncesinde önce engellilerle ilgili toplantıya katıldı, ardından da Yerköy ilçesine giderek Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Belediye binası önünde belediye meclis üyeleri ve partilileri tarafından karşılanan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başkan Yılmaz’dan çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler aldı. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçeye yapılan çalışmalar hakkında yaptığı konuşma sonrasında Kılıçdaroğlu'na, çeşitli hediyeler takdim etti. Belediye’de yaklaşık 30 dakika ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, belediye binasından ayrılıp, Ankara’ya gitmek üzere hareket etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, ‘’Çiftçilere söz verdim, ittifak iktidar olduğunda, hep birlikte iktidar olduğumuzda çiftçilerin bankalara, diğer kurumalara olan borçlarının faizlerini bir hafta içerisinde sileceğiz. İşsizlik var, Türkiye'nin her tarafından işsizlik var. Gençlerimiz işsiz, perişan vaziyetteler. Anneler, babalar çocuklarının iş bulmasını istiyorlar, evlilik yapmasını istiyorlar. Anneler babalar torun sahibi olmak istiyorlar. Bütün bunların yolu ittifakı iktidara getirmekten geçiyor. İktidara getirmek sizin elinizde, benim elimde değil. Ben vaatte bulunuyorum, 'bunları yapacağım, bunları birlikte yapacağım diyorum' ama iktidara getirecek olan sizsiniz’’ dedi.

ENGELSİZ YAŞAM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat programı kapsamında esnaf ziyaretinin ardından Akşam saatlerinde ‘Engelsiz Yaşam Buluşmaları’ etkinliğine katıldı. Engelli ve yakınlarının sorunlarını dinleyip not alan Kılıçdaroğlu, engellilerle ilgili kanun maddesinde ‘Devlet sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirler alır’ ibaresinin bulunduğunu hatırlatarak, ‘’Alabilirler değil 'alır', emredici hükümlerdir. Anayasa emrediyor. Sorun, bu anayasanın emrettiği kuralların devleti yönetenler tarafından yerine getirilmemiş olması. Bunun için sizlerin güç birliği yapması lazım. Bir arada olacaksınız, dayanışma içinde olacaksınız, sizin sorunlarınızı çözmeyen siyasi partiye oy vermeyeceksiniz iş bu kadar basit. Kim vadediyorsa kim çözecekse ona vereceksiniz’’ diye konuştu.