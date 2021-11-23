YOZGAT TURiZM KENTi OLSUN!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyon’unda Yozgat’ın turizm sektörüyle ilgili sorunlarını ile birlikte çözüm önerilerini de sıralayıp, Yozgat’ın ‘Turizm Kenti’ ilan edilmesini istedi. Yozgat’ın üç ayrı medeniyete başkentlik yaptığını hatırlatan Keven, tarihi süreçte Hitit medeniyetinin yerleşim birimlerinden olduğunu aktardı. Keven, Hattuşaş'ın yanı başında yer alan Yozgat’ın Alişar Höyüğü, Tavium Antik Kenti, Galatlara ait Kerkenes Harabeleri, Selçuklu mirası Behramşah Kalesi, adı sıkça duyurulmaya çalışılan ‘Basilica Therma’ yani Sarıkaya Roma Hamamı gibi birçok tarihi mirasa sahip olduğunun altını çizdi. Keven, ‘’Yozgat Çamlık Milli Parkı, Akdağ, Çayıralan Ormanları, Aydıncık Kazankaya Kanyonu doğa turizminde değerlendirilecek bir potansiyeline sahiptir. Yozgat ayrıca birçok ilçesinde, Sorgun'da, Sarıkaya'da, Boğazlıyan'da, Yerköy'de, Saraykent'te bulunan şifalı sıcak su kaynaklarıyla termal turizm potansiyeline de sahiptir. İlimizin termal kaynaklarına ciddi teşvikler sunularak yatırımcıyla buluşturulmalıdır’’ dedi. Yozgat'ta turizm sektörüne kazandırılacak bu değerleri içerisine alan tur güzergahının mutlaka hazırlanması gerektiğine vurgu yaparak, ‘’Kapadokya'ya ve Hattuşaş'a gelen turistlerin örneğin bir Sarıkaya Roma Hamamı'nı görmeleri mutlaka sağlanmalıdır. Gerçekten bölgemiz için ciddi anlamda bir ilgi odağı olabilecek Sarıkaya Roma Hamamı'nın artık tam anlamıyla arkeolojik kazılarının ve çevre düzenlemelerinin tamamlandığı bir turizm merkezi olmasını istiyoruz’’ diye konuştu. Bakan Ersoy ile birlikte komisyon üyesi milletvekillerini Yozgat’a davet eden Keven, ‘’Roma Hamamını gelin birlikte gezelim. Orada yarım kalan kamuoyunun içini acıtan durumu birlikte görelim. Şu an tel örgülerle çevrili bir vaziyettedir. Arkeolojik kazılan yarım bırakılmıştır. Yozgat İl Özel İdaresine ait olan ve yıkılması gereken bir hamam yapısı öylece yerinde durmaktadır. Kazıların bundan dolayı durduğu söylenmektedir. Özel mülklerin tamamen yıkıldığı bir yerde İl Özel İdaresine ait olan ve AKP İlçe başkanı tarafından işletilen hamam ve pansiyon neden yıkılamıyor? Yozgat Sarıkaya halkı bu konuda acil bir cevap bekliyor. Yozgat ili çok zengin bir turizm potansiyeline sahip olmasına karşın maalesef iktidarınız döneminde atıl bırakılıp, ertelenmiştir’’ ifadelerini kullandı.

TURİZM KENTİ

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yönettiği soruları ise, ‘Böyle tarihi bir zenginliğe sahip bir ilin turizm planlaması, turizm haritası neden yoktur? Merak ediyorum. Bakanlığınız bünyesinde bulunan halk kütüphanelerine değineceğim. Yerköy Halk Kütüphanesi ve pek çok yerde çocuklarımız, öğrencilerimiz güneş ışığının dahi içeriye giremediği bodrum katlarında, ne yazık ki sığınaktan bozma yerlerde kütüphane hizmeti almaktadır. Geçen sene aynı sorunu ilettim, dilimde tüy bitti. Artık Yerköy'e tam donanımlı bir kütüphane yaptırmaya başlayın. Yozgat acilen bir turizm kenti ilan edilmelidir ve işe yarım kalan Sarıkaya Roma Hamamı'ndan başlanılmalıdır’’ diye sıraladı.