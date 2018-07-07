YOZGAT TEDiRGiN!

Önümüzde mahalli seçimlerin bulunduğuna hatırlatan Erdoğan, ‘’Nerede bir yanlış yaptık? Bunları değerlendirip düzeltmek ve Mart yerel seçimlerine de böylece girmek durumundayız. Ancak bu şekilde milletimizin karşısına mesajını aldığımızın huzuruyla, güveniyle, cesaretiyle çıkabiliriz. Önümüzdeki ay büyük kongremizi yapıyoruz. Millete yanlış yapan hiç kimsenin de arkadaşlar AK Parti’de yeri olamaz. Çünkü partimiz milletin kendi partisidir. Hiçbir arkadaşımızın tek bir anını dahi boşa geçirme hakkı yoktur. Hiç kimse kendisini partisinin ve davasının önüne geçirmesi mümkün değildir’’ diye konuştu.

Erdoğan, ‘’En güçlü olduğumuz yerlerde eğer ciddi bir puan kaybı olmuşsa bunu kendi nefsimize soracağız. 'Biz hatayı nerede yaptık? Yanlışımız nerede' Çok iyi hizmetler yapmış olabilir, bu hizmetler gerektir. Ama yeterli değildir. Yeterli olan o gönüllere girmektir. Gönüllere girersek bu işi başarmış oluruz. Vatandaşına tepeden bakıyorsak, onlara yeri geldiği zaman… Kusura bakmayın bu millet şamar oğlanı değil. Bir oy verir, iki oy verir sonra kenara koyar. Önemli olan gönüllere girmektir. Gönüllere girmiyorsak, vatandaşa tepeden gurur abidesi olarak bakıyorsak, kusura bakmayın bu millet şamar oğlanı değil’’ sözleriyle teşkilatlara mesajını iletti.

Bu sözler Yozgat’ta yankı buldu. Erdoğan’ın 'Ben iktidar partisinin il başkanıyım, ilçe başkanıyım' yok. Efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz’ sözlerinin, özellikle Yozgat’ta seçim öncesinde vatandaşa tepeden bakan tavırlarıyla dikkat çeken AK Parti İl teşkilatına yönelik olduğu ileri sürüldü.

