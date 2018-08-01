Yozgat Tarımı Mecliste

Keven, yeşil mercimekte birinci, şeker pancarında ikinci, buğday ve arpa üretiminde ilk onda söz sahibi bir ilin tarımının böyle can çekişmemesi gerektiğine dikkat çekerek, tarıma dayalı göçün önüne geçmesine yönelik adımları atılmasını istedi. Keven, ‘’Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Karaman, Konya, Kayseri, Osmaniye, Sivas, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Çankırı, Aksaray illerinde tarım zor koşullarda yapılmaktadır. Ürün girdi fiyatlarındaki artış ve üretilen ürünün satış sorunları ile ithale dayalı engellemelerle üretici önemli sorunlar yaşamaktadır. İllerin birbirine komşu ve yakın olması aynı sorunun doğrudan etkileşimini de yaratmaktadır. Üretici için avantaj yaratacak farklı seçenekler olmadığı içinde tek çare tarımdır. Tarım gerilemesi köylerde ciddi göçlere de neden olmaktadır’’ dedi.

Keven, Yozgat ile birlikte Niğde Aksaray, Kırşehir, Kayseri, gibi iller başta olmak üzere şeker pancarının önemli bir ekim alanının bulunduğunu, bu bağlamda şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile oluşan durumun üreticiye yansımaları ve sorunların bölgede diğer illerle birlikte araştırılması şeker pancarı yetiştirilmesi ve şeker üretimi adına önemli olduğunun altını çizdi. Keven, ‘’İllerin genel durumlarına bakıldığında sorunlar açıkça görülmektedir. Yozgat ilinde en fazla tahıl ekimi yapılmaktadır. Buğday, arpa ve çavdar en çok yetişen ürünlerdir. Türkiye'nin beş tahıl ambarından biridir. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, çavdar, fasulye, mercimek, şekerpancarı, patates, soğan ve ayçiçeğidir. Sebze ve meyve üretimi il ihtiyacını karşılar. Elma, armut, ayva, üzüm, kayısı ve zerdali en çok yetişen meyvelerdir. Yozgat'ta yine son zamanlarda işsizlik ve göç sorunu had safhaya ulaşmasına rağmen hiçbir sorumlu, yetkili veya ilgili bu soruna karşı hiçbir radikal proje üretememektedir. Tarım sektöründe yaşanılan sorunların çözümlenmesi için meclis araştırma komisyonu oluşturulup, yerinde inceleme yapılarak, çözümler uygulamaya konulması gerekir. Bu düşünceyle Meclis Başkanlığımıza önerimizi milletvekilleri olarak sunduk’’ diye konuştu.

