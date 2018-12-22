YOZGAT MECLiSE TAŞINDI

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve MHP Yozgat milletvekili İbrahim Ethem Sedef, kimi zaman partileri adına, kimi zamanda kişisel söz alarak Yozgat’ın sorunlarını, taleplerini, beklentilerini dile getirdi.

Milletvekili Ali Keven, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi görüşülürken, DSİ'nin bütçesinin 13 milyardan 9.2 milyara, Karayollarının bütçesinin de 18 milyardan, 16,7 milyara gerilediğini hatırlatarak, ‘’Bu bütçeden Yozgat'a ne kadar pay ayrılacak? Hem yüklenici firmalar hem de çiftçilerimiz soruyor; devam eden işler yarım mı bırakılacak? İhale aşamasına gelen işler ihale edilecek mi?’’ sorularını yöneltti.

Keven, Sorgun içme suyu hattının biran önce ihale edilmesi gerektiğine dikkat çekti, ‘’Boğazlıyan oğulcuk barajı 6 yıl oldu halen bitmedi, çiftçi su bekliyor. Uzunlu kasabası da sulama suyuna kavuşacağı günü bekliyor. Merkez Sarımbey göleti de başlayalı 3 yıl oldu, biran önce bitirilmesi bekleniyor’’ diye konuştu.



Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de, Yozgat tarımının durumu ve beklentileri hakkında meclis üyelerini bilgilendirirken, göç sorununa da değindi.

Sedef, tarımda istisnasız hemen herkesin şikâyetçi olduğu en büyük sorunun yüksek girdi maliyetleri olduğunu, ürettikçe zarar eden çiftçinin girdi fiyatlarındaki artışa yetişemeyince üretimden kaçtığını ileri sürdü.

Sedef, ‘’Bu nedenle, Türkiye birçok tarım ürününü ithal ederken arazilerimiz ise boş durmaktadır. Tarımsal üretimdeki büyük yüksek girdi fiyatları nedeniyle üretim maliyetleri yükselmekte, Türk çiftçisi yabancı ülkenin üreticileriyle rekabet edememektedir. Çiftçimizi desteklememiz, köylerimizin boşalmasını engellememiz gerekmektedir’’ dedi.



Sedef, Yozgat'ta da bu durumu canlı canlı yaşadıklarını vurgulayarak, ‘’Köylerimiz boşalıyor, şehir merkezleri ve büyük şehirlere yaşanan bu göçü durdurabilmenin yolu da tarımdaki yüksek girdi maliyetlerini düşürmek olacaktır. Çiftçimize sağladığımız mazot desteği yerine, tarımda kullanılan mazot özel tüketim vergisinden muaf tutulsa olmaz mı? Bizce tarımda kullanılan mazotun özel tüketim vergisinden muaf tutulması şu an var olan mazot desteğinden daha fazla çiftçimize katkı sağlayacaktır. Üretim maliyetlerinin düşürülmesinde öncelikle yapılacak olan, üretimin temel girdileri mazot, gübre, ilaç, tohum, fide, fidan, yem ve tarımsal elektrik üzerindeki vergi yükü kaldırılmalıdır, tarımsal destekler artırılarak devam edilmelidir’’ ifadelerini kullandı.