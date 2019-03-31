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Yozgat 'Köse' dedi

YOZGAT'ta Belediye Başkanlığı seçimini Celal Köse kazandı.

Yozgat 'Köse' dedi

YOZGAT'ta Belediye Başkanlığı seçimini Celal Köse kazandı.

31 Mart 2019 Pazar 00:00
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Yozgat 'Köse' dedi

AK Parti Yozgat İl başkanlığı görevini yürütürken, yapılan yoklamalar sonucunda Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Celal Köse, yürüttüğü seçim kampanyasının ardından dün oyunu eşiyle birlikte Cumhuriyet Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki 1152 nolu sandıkta kullandı. Bağımsız Belediye Başkan adayı Kazım Arslan ile çekişen Köse, sandıkların açılmasının ardından belediye başkanlığını kazandığını ilan etti. Resmi olmayan sonuçlara göre Celal Köse'nin belediye başkanı seçilmesiyle birlikte AK Partililer Cuhuriyet Alanı'nda toplanarak, havai fişek atarak, kutlama yaptı. Kalabalığa hitaben konuşan Köse, ''Sizlerin sayesinde Cumhurbaşkanımızın karşısında yere bakmadık. Seçim çalışmalarında da söylediğimiz gibi, haktan ve hakikattan ayrılmadan, kimseyi ötekileştirmeden, sen partilisin-partisizsin demeden, bize oy veren, bize oy vermeyen, destekleyen, desteklemeyen ayrımı yapmaksızın Yozgat'a en iyi hizmeti vermek için gece gündüz çalışacağız'' dedi. 

Son Güncelleme: 31.03.2019 23:51
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