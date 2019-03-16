Yozgat konuşulsun

Arslan, aday olanların Yozgat’a daha güzel ne yapabileceğini anlatması gerektiğini söyledi. Başkan Adayı Arslan, bunun yerine farklı konular ile Yozgat insanının oyalandığını aktaran Arslan, “Kendilerini anlatıp, projelerini ortaya koymak yerine ‘bağımsız seçerseniz şöyle olur, bağımsıza oy verirseniz böyle olur’ diyerek vatandaşı oyalıyorlar” dedi. Başkan Adayı Arslan, Yozgat insanının tümüne 5 yılda kucak açtıklarını ifade ederek, “Mesela Yozgat halkını rencide edici yardım uygulamalarına son verdik” dedi. Geçmişte Yozgat insanını hal önündeki aş evinde balkona dizerek yemek dağıttıklarını hatırlatan Kazım Arslan, “Ellerinde plastik yoğurt kovalarıyla bir kap yemek almak isteyen bu memleketin insanlarını tüm Yozgat’a izletiyorlardı. Bu kötü uygulamaların hepsine son verdik. Artık Yozgat’ta kim kuru gıdasını alıyor, kime yemek gidiyor, kimin hanesine ekmek yardımı yapılıyor kimsenin haberi olmuyor. İhtiyaç sahibi her haneye bu yardımlar daha sistemli ve bereket içerisinde yapılıyor” diye konuştu. Yozgat’ta korku iklimi yaymak isteyenlere karşı Yozgat halkının gerekli cevabı vereceğini de sözlerine ekleyen Arslan, “Hemşerilerimiz bu sefer iradesine sonuna kadar sahip çıkıyor. Dayatmaları, tehditleri, korkutmaları elinin tersiyle itiyor. Bunu Allah’ın izniyle sandıkta da gösterecek” ifadelerini kullandı.