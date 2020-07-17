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Yozgat Kılıçdaroğlu’nun yanında

CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yozgat il teşkilatının da aralarında bulunduğu 7 ilin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na destek verdiği belirtildi.

17 Temmuz 2020 Cuma 00:14
Yozgat Kılıçdaroğlu’nun yanında

CHP’nin 37’inci Olağan Kurultayı’nda Orta Anadolu bölgesinde yer alan iller, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek kararı alarak, duyurdu. CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, partisinin 37’inci Olağan Kurultayı'nda Yozgat’ın da aralarında bulunduğu 7 il başkanının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söyledi.
Özer, yazılı açıklamasında, haksızlıklar karşısında 3 yıl önce Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu'nun inancı, kararlılığı ve mücadelesi ile tüm Türkiye'ye umut olduğunu vurguladı. Özer, şunları kaydetti:
"Adalet yürüyüşü ile halkımıza umut olan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, engin siyasi öngörüsüyle yerel seçimlerde iktidarın oyununu bozarak yıllar sonra Ankara, İstanbul'un sosyal demokrat belediyecilik ile kucaklaşmasını sağlamıştır. Biz biliyoruz ki, bu bir son değil yepyeni bir başlangıç. İşte bu başlangıcı 37'inci kurultayımızda genel başkanımızın etrafında kenetlenerek iktidar yürüyüşüne dönüştüreceğiz. Biz Kayseri, Sivas, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir il başkanları olarak 37'inci kurultayımızda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğumuzu bildirir, kamuoyunu saygı ile selamlarız." 

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Yozgat Kılıçdaroğlu’nun Yanında
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