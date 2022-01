YOZGAT KARŞILIĞINI ALAMIYOR

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Memleket gezileri kapsamında geldiği Yozgat’ta basın mensupları ile bir araya gelirken, yaptığı acıkmada Yozgat’ın iktidara verdiği desteğin karşılığını alamadığını söyledi. İnce, bir otelde düzenlediği basın toplantısında Memleket Partisi olarak memleket gezilerine devam ettiklerini belirtti. Yozgat’ta henüz parti örgütlerini kuramadıklarını ancak en kısa zamanda kuracaklarını anlatan İnce, ‘’Kayseri’de de kuramamıştık. Gittik 10 gün içerisinde kurduk. Çok kısa sürede kuracağımız için ön çalışma yapıyoruz. Yozgat iktidara verdiği desteğin karşılığını alamayan bir il. Belediye veriyor, milletvekili veriyor. Sürekli nüfus azalıyor. Bir Yozgatlıya göre dünyanın en güzel yer Yozgat’tır. İnsan doğup büyüdüğü yeri sever, özler. Bir Yozgatlı neden terk eder memleketini? Geçinemediği zaman terk eder. Demek ki Yozgatlı iktidara 20 yıldır her şeyi vermiş ama hakkını alamamış. Yozgatlıdan istediğimiz bu iktidarı gönderirken bu muhalefeti de göndermesi. İkisini de toptan gönderirsek en güzeli olur diye düşünüyorum’’ dedi.

Son zamanlarda sürekli artan enflasyona da değinen İnce, ‘’Erdoğan’ın bir sözü vardı. ‘Enflasyon sebep, faiz sonuçtur’ Benzin 14, mazot 14, dolar 14, faiz 14. ben ekonomistim diyordu. Faiz düşünce enflasyon düşecekti. Düşmedi. Gidin bankalara faizi görürsünüz. Çiftçinin borcunu isterken nas aklına gelmiyor, öğrencinin kredi borcunu isterken nas aklına gelmiyor. Merkez Bankası’nda aklına gelse de bir işe yaramıyor. Faiz düşecek, kurlar artacak, dolayısı ile ihracat yapacaktık. Cari açığı kapatacaktık. Durum böyle iken Merkez Bankası’nın faizini neden düşürmedin? Düşür, dolar zıplasın, ihracat artsın, cari açık kapansın zenginleşelim. Öyle söylüyordun. Ekonomi tezin böyleydi. Bunun bir yalan olduğunu hepimiz gördük. Erdoğan’ın tezi de çöktü, ekonomik modelde çöktü. Kala kala Birleşik Arap Emirlikleri’nin swap anlaşmasına, hatır çekine kaldık. Yani Türkiye’de yaşanan yoksulluk, bu ekonomik buhran dış güçlerin eseri değil, beceriksiz yönetimin eseridir. Bir yanda Türkiye’de bir yoksulluk, ekonomik buhran yaşanırken, diğer tarafta eli açık cömert bir Cumhurbaşkanımız var. Somali’nin İMF borcunu ödüyor, Afganistan’da 700 ton gıda yardımı yapıyor. Türkiye büyük devlettir. Tabi ki yardım eder ama milletimiz aç, milletimiz yoksul. Bu iyilik Treni ne yazık ki Yozgat’a hiç uğramamış. Cehalet fakirliktir, bilim zenginliktir. Bir aşı firması Biontech Almanya ekonomisine yüzde 20 katkı sağlıyor. 20 yılın sonunda ülkeyi duvara toslatan bir iktidar var ama umut olamayan da bir muhalefet var’’ diye konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefetin önümüzdeki günlerde millette bir reçete sunacağını belirterek, "Ama henüz masadaki oturma düzenini çözemediler. Önce kim konuşacak, masanın kenarına, köşesine, ortasına kim oturacak onu çözemediler’’ diye konuştu.

Hükümetin politikalarını eleştiren İnce, muhalefetin de umut vermediğini söyledi. Partilerinin tek başına iktidara geleceğini ifade eden İnce, şöyle konuştu: ‘’Muhalefet önümüzdeki günlerde milletimize bir reçete sunacak ama henüz masadaki oturma düzenini çözemediler. Önce kim konuşacak, masanın kenarına, köşesine, ortasına kim oturacak, onu çözemediler. Allah'tan yeni kurulmuş bir parti ekonomi programı hazırlamış da şimdi oturup 6 parti bunu tartışacaklarmış. Yani 100 yıllık parti ne işe yarar, doğrusu anlamış değilim. Onun hazırladığı ekonomik programın içinde de emin olun üretim yok, çiftçinin desteklenmesi yok, gelecek yok, bilim yok, hukuk yok, liyakat yok. Ne var, 'ben daha iyi borç bulurum' politikası. Yazık, günah. Onun için biz Memleket Partisi olarak 'ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' diyoruz. Tek başımıza iktidar olmak için yollara düştük, bunu başaracağız, buna inanıyorum, zamanımız var, bunu milletimize anlatacağız."

Memleket Partisinin 6 Şubat 2022'den sonra yapılacak bütün seçimlere katılabileceğini belirten İnce, şunları kaydetti:

"Yüksek Seçim Kurulu Ocak ayı başında seçime girecek partileri açıkladı, bizim adımızı söylemedi. Normal, o doğru, biz 6 Şubat'tan itibaren seçime girme hakkını kazanıyoruz. Bir siyasi partinin 41 ilde örgütlenmesini tamamlayıp aradan 6 ay geçmesi gerekiyor. Biz şu an 58 ilde örgütlüyüz. 41 ili tamamladıktan sonra 180 gün geçmesi gerekiyor, bizim 180 günümüz 6 Şubat 2022'de doluyor. Bu pazar seçim olsa geremiyoruz ama 6 Şubat'tan sonraki her seçime girebiliyoruz. Yozgat'ta henüz örgütümüzü kuramadık, çok yakında kuracağız."

Basın mensupları ile yaptığı toplantı sonrasında Çapanoğlu Büyük Cami’nde Cuma namazını kılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce daha sonra meydan yerinde esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlar ile sohbet etti, onların sorunlarını dinledi. İnce’ye Yozgatlı vatandaşlar ise büyük ilgi gösterdi.