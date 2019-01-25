Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101801
ALTIN
221.849
DOLAR
5.2625
STERLİN
6.9587
EURO
6.0040

Yozgat İYİ Parti'de

CHP ve İYİ Parti arasında gerçekleştirilen ittifak görüşmeleri sonucunda Millet İttifakı'nın Yozgat'ta yerel seçimlere İYİ Parti ile katılacağı bildirildi.

Yozgat İYİ Parti'de

CHP ve İYİ Parti arasında gerçekleştirilen ittifak görüşmeleri sonucunda Millet İttifakı'nın Yozgat'ta yerel seçimlere İYİ Parti ile katılacağı bildirildi.

25 Ocak 2019 Cuma 13:22
976 Okunma
Yozgat İYİ Parti'de

Millet İttifakı'nın iki ortağı CHP ve İYİ Parti arasında 31 Mart seçimlerine yönelik 'ittifak' görüşmeleri bugün resmiyet kazandı.
İYİ Parti ve CHP tarafından hazırlanan listeye göre, Yozgat,  İYİ Parti'ye bırakıldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı'nın imzası bulunan protokolde, Yozgat ilinin İYİ Parti'ye bırakıldığı görüldü.
İki partinin il başkanları tarafından konuyla ilgili önümüzdeki günlerde kamuoyunu bilgilendirme toplantısı yapılacağı öğrenildi.

Son Güncelleme: 25.01.2019 13:30
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MHP açılış yapıyor
MHP açılış yapıyor
Ağaoğlu, çalışmalara başladı
Ağaoğlu, çalışmalara başladı
Keven ilçe turunda
Keven ilçe turunda
BBP’den aday oldu
BBP’den aday oldu
Başkentte tanıtıldılar
Başkentte tanıtıldılar
Vatandaş odaklı hizmet
Vatandaş odaklı hizmet
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim