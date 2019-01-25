Yozgat İYİ Parti'de

Millet İttifakı'nın iki ortağı CHP ve İYİ Parti arasında 31 Mart seçimlerine yönelik 'ittifak' görüşmeleri bugün resmiyet kazandı.

İYİ Parti ve CHP tarafından hazırlanan listeye göre, Yozgat, İYİ Parti'ye bırakıldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı'nın imzası bulunan protokolde, Yozgat ilinin İYİ Parti'ye bırakıldığı görüldü.

İki partinin il başkanları tarafından konuyla ilgili önümüzdeki günlerde kamuoyunu bilgilendirme toplantısı yapılacağı öğrenildi.