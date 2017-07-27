Yozgat'ın Milletvekili Sayısı Tekrar 4'e Yükseldi !

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu(YSK) kararlarına göre illerin milletvekili sayıları yeniden güncellendi. Bu kapsamda Yozgat'ın milletvekili sayısı yeniden 4 olarak belirlendi.