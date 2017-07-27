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Yozgat'ın Milletvekili Sayısı Tekrar 4'e Yükseldi !

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu(YSK) kararlarına göre illerin milletvekili sayıları yeniden güncellendi. Bu kapsamda Yozgat'ın milletvekili sayısı yeniden 4 olarak belirlendi.

Yozgat'ın Milletvekili Sayısı Tekrar 4'e Yükseldi !

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu(YSK) kararlarına göre illerin milletvekili sayıları yeniden güncellendi. Bu kapsamda Yozgat'ın milletvekili sayısı yeniden 4 olarak belirlendi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
27 Temmuz 2017 Perşembe 10:17
34 Okunma
Yozgat'ın Milletvekili Sayısı Tekrar 4'e Yükseldi !

TBMM'de milletvekili sandalye sayısının 600'e yükseltilmesiyle birlikte illerin milletvekili dağılımı yeniden güncellendi.
Son nüfus sayımında vekil sayısı 4'ten 3'e düşen Yozgat'ında YSK kararlarına göre milletvekili sayısı yeniden 4'e yükseltildi.

Son Güncelleme: 27.07.2017 10:27
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