Yozgat'ın Milletvekili Sayısı Tekrar 4'e Yükseldi !

TBMM'de milletvekili sandalye sayısının 600'e yükseltilmesiyle birlikte illerin milletvekili dağılımı yeniden güncellendi.
Son nüfus sayımında vekil sayısı 4'ten 3'e düşen Yozgat'ında YSK kararlarına göre milletvekili sayısı yeniden 4'e yükseltildi.
İleri Gazetesi
27 Temmuz 2017 Perşembe 10:17
34 Okunma
TBMM'de milletvekili sandalye sayısının 600'e yükseltilmesiyle birlikte illerin milletvekili dağılımı yeniden güncellendi.
Son Güncelleme: 27.07.2017 10:27
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol