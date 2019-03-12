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Yozgat ile kendinizi KIYASLAMAYIN!

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Çorum'da katıldığı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında, Çorum'un, Yozgat’la sürekli kendini kıyasladığını belirterek, "Haksızlık yapıyorsunuz. Çorum, Yozgat’tan ekonomik olarak da büyüklük olarak da çok daha ilerde olan bir il’’ dedi.

Yozgat ile kendinizi KIYASLAMAYIN!

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Çorum'da katıldığı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında, Çorum'un, Yozgat’la sürekli kendini kıyasladığını belirterek, "Haksızlık yapıyorsunuz. Çorum, Yozgat’tan ekonomik olarak da büyüklük olarak da çok daha ilerde olan bir il’’ dedi.

12 Mart 2019 Salı 00:00
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Yozgat ile kendinizi KIYASLAMAYIN!

Çorum Hakimiyet Gazetesi’nin haberine göre, Numan Kurtulmuş, daha önce Yozgat’ta kurulabileceği sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen askeri eğitim birliğinin Çorum’da kurulacağını ileri sürdü. Kurtulmuş, "Arkadaşlarımız Milli Savunma Bakanımızla da konuştu. Milli Savunma Bakanımız Cumhurbaşkanımıza konuyu iletti. İnşallah Çorum'da bir askeri eğitim merkezi kurulacak. Bu projenin Çorum'a çok büyük katkılar sunacağına yürekten inanıyorum’’ ifadelerini kullandı. 

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