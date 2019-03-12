Yozgat ile kendinizi KIYASLAMAYIN!

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Çorum'da katıldığı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında, Çorum'un, Yozgat’la sürekli kendini kıyasladığını belirterek, "Haksızlık yapıyorsunuz. Çorum, Yozgat’tan ekonomik olarak da büyüklük olarak da çok daha ilerde olan bir il’’ dedi.