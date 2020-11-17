Yozgat, desteklemede yok!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Resmi Gazete’de yayımlanan tarımsal ve hayvancılık desteklerini kapsayan tebliğde belirtilen ilave buzağı desteği yapılacak iller arasında Yozgat’ın bulunmamasının yanlış olduğunu söyledi. Keven, ‘’Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin bu taleplerini TBMM'de de gündeme getireceğim. Yozgat yapılan desteklemelerden neden faydalanamıyor? Çıkın açıklayın!’’ çağrısında bulundu. Yayınlanan tebliğde, programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağıları ile son iki buzağılama arası süre en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağılarına her biri için 370 lira destekleme verileceği kaydedildi. Etçi veya kombine ırk bağaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırkların bakanlıkça izinli boğaları ile tabi tohumlamasından doğan buzağılarına ise her birisi için 600 lira ödenneceği kaydedildi. Bununla birlikte Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave hayvan başı 100 lira, soy kütüğüne kayıtlı buzağılara hayvan başı ilave 175 lira ödenmesi uygun bulundu. Döl kontrolü protokolü kapsamındaki boğalarda, suni tohumlama sonucu doğan buzağılara hayvan başı ilave 50 lira ödeneceği kaydedildi. Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ın kapsam dışında bulunduğuna vurgu yaparak, ‘’Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgesi olan Yozgat’ta sektörün gelişmesi adına bu ve benzer desteklemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Türkiye’nin en kaliteli, sağlıklı hayvanların yetiştirilip, yaylalarında beslenen hayvanların sayısının artması için teşvik edilmesi gerekirken kapsam dışında tutulması yanlıştır’’ diye konuştu.