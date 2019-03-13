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YOZGAT DENiLDi Mi AKILLARA MHP GELiR!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat'ın dün geçmişte olduğu gibi 31 Mart Yerel Yönetim seçimlerinde de birlik içerisinde hareket edip, MHP'nin tecrübeli ismi olan Mehmet Erdemir'i başkan seçmeleri halinde, Yozgat'ın makus kaderinin de değişeceğine vurgu yaptı. Bahçeli, Yozgat'ın beklentilerini bildiklerini, bu beklentilere cevap verebilecek, çalışabilecek bir ismi aday yaptıklarını kaydetti. 

YOZGAT DENiLDi Mi AKILLARA MHP GELiR!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat'ın dün geçmişte olduğu gibi 31 Mart Yerel Yönetim seçimlerinde de birlik içerisinde hareket edip, MHP'nin tecrübeli ismi olan Mehmet Erdemir'i başkan seçmeleri halinde, Yozgat'ın makus kaderinin de değişeceğine vurgu yaptı. Bahçeli, Yozgat'ın beklentilerini bildiklerini, bu beklentilere cevap verebilecek, çalışabilecek bir ismi aday yaptıklarını kaydetti. 

13 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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YOZGAT DENiLDi Mi AKILLARA MHP GELiR!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Alanı’nda Yozgatlı vatandaşlara seslendi, “Yozgat denildi mi akıllara hep MHP gelir” ifadesini kullandı. Bahçeli’yi, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında geldiği Yozgat’ta, Yozgatlı Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz ve Feti Yıldız ile birlikte Celal Adan, Edip Semih Yalçın, İsmet Büyükataman gibi partinin üst düzey yöneticileri yalnız bırakmadı.
YOZGAT ÜMİT PINARIDIR
MHP lideri Bahçeli, ‘adı şanlı, anıları şerefli, atisi aydınlık olan Yozgat’ta bulunmaktan, Bozok Yaylası’nın havasını solumaktan bahtiyar olduğunu’ belirtti. Yozgat’ın her daim ümit pınarı olduğuna vurgu yapan Bahçeli, “Yozgat milli şuurdur, sadakat ve sevda beşiğidir. Yozgat vatandır, bayraktır, milli ve manevi cevherin damarıdır” şeklinde konuştu.
Bahçeli, 19 gün sonra söz sırasının Yozgat’ta olacağına hatırlatarak, “Yozgat denildi mi akıllara hep MHP gelir. Yozgatlı denildi mi, gönüllere hep Milliyetçi-Ülkücü Hareket düşer. Yozgatlı isterse zoru başarır, sorunları tertemiz vicdanıyla çözer. Artık Yozgat’ın MHP ile buluşma ve tam bir kucaklaşma zamanı geldi. Gelin el ele verelim, eski dönemlerdeki gibi tek yumruk olalım. Gelin sırt sırta verelim, Yozgat’ın makus talihini değiştirelim. Gelin söz birliği yapalım, güç birliği yapalım, Yozgat’a sahip çıkalım” dedi.

YOZGAT BU KEZ MHP DİYECEK
Yozgat’ın büyümesi, gelişmesi ve kronik sorunlarından kurtuluşuna Yozgat halkından destek isteyen Bahçeli, seçmenden bu defa şehremini olarak MHP’nin adaylarının yetkilendirilmesini istedi. Yozgat’ın bu sefer MHP diyeceğine inandığını aktaran Bahçeli, “Yozgat bu defa MHP’de buluşacak, özlemlerini MHP’yle giderecektir. Yozgat ehline emanet edilecektir, inancım budur, beklentim budur, ümidim budur. Sağduyunun Birlikteliği Yozgat’ta varlığını gösterecektir. Yozgat güvenilir bir iradeyle önümüzdeki beş yıl yönetilecektir. Derlenecek, toparlanacak, çok güçlü bir mesaj verecektir” diye seslendi.

YOZGAT DÜNYAYI DAR EDER
Millet ittifakına da göndermeler yapan Devlet Bahçeli, “Cumhur öldü mü ki Kürdistan’dan bahsedebiliyorlar? Bozok yaylasının yiğit evlatları tükendi mi ki bölücülüğün düdüğünü öttürebiliyorlar” diyerek CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti’ye göndermede bulundu. Meydandaki kalabalığa seslenen Bahçeli, “Bebek katilleriyle siyaset yapanlara Yozgat dünyayı dar edecektir. Şimdi sizlere soruyorum: Milliyetçi Hareket Partisinin adayı Sayın Mehmet Erdemir’e oy verecek misiniz? Milliyetçi Hareket Partisi’ne sahip çıkacak mısınız? Milli Bekaya sahip çıkacak mısınız” diyerek meydandaki kalabalıktan sorularına ‘evet’ yanıtı aldı. MHP lideri Bahçeli Yozgat mitinginin ardından Kırıkkale’deki mitingine geçti.
Haber: Mustafa TEKER

Son Güncelleme: 13.03.2019 00:24
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