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Yozgat demek Türkiye demek

Gümrük ve Ticaret eski Bakanı, AK Parti Genel Merkez MYK üyesi, Bülent Tüfenkçi, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Bülent Tüfenkçi’yi Yozgat’ın girişinde karşılayarak eşlik etti.

25 Aralık 2021 Cumartesi 00:49
Yozgat demek Türkiye demek

Yozgat’ın Türkiye’nin önemli illerinden birisi olduğunu ve bulunduğu konum itibariyle geçiş güzergâhında olması nedeniyle de ayrıca önemli olduğunu dile getiren Tüfenkçi Yozgat’taki her bir gelişmenin esasında Türkiye’nin gelişmesi demek olduğunu vurguladı. Tüfenkçi, Son zamanlarda yaşananları hatırlatarak ‘’Özellikle finansal oyunlarla Türkiye’yi dize getirmeye çalışıyorlar. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve hükümetimizin almış olduğu tedbirlerle kurun istikrara kavuşması sağlandı. Finansal oyunların bir daha Türkiye üzerinden oynanmaması noktasında ki gayretleri elbette ki birilerini gerçekten üzüyor ama Türkiye sevdalıları da sevindiriyor’’ diye değerlendirmede bulundu. Türkiye’nin, Ak Parti iktidarında, 20 yıla yakın süre içerisinde her alanda en az 3-4 kat büyüdüğünü dile getirerek, ‘’Türkiye’yi sağlıktan tutun ulaşıma kadar ulaşımdan tutun da kültüre kadar kültürden tutun da okullaşma oranlarına kadar üniversitelerimize kadar havaalanlarımıza kadar büyüttük. Ak Parti 20’inci yılında şu an Türkiye’de bütün altyapı yatırımlarını büyük oranda bitirmiş, yolları, köprüleri, limanları ile bölgenin gelişen ve göz kamaştıran ülkelerinden bir tanesi olmasını sağlamıştır’’ dedi.  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Sandığı getirin dolar hemen düşer’ dediğini ifade ederek, ‘’Son aylarda özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ı dize getirme ve Türkiye’yi bir erken seçime götürme noktasında döviz kurları üzerinden ciddi anlamda bir manipülasyon yapıldı. Kılıçdaroğlu’nun bu söylemi ‘Biz seçim için yapıyoruz esasında Türkiye’nin yapısal anlamda bir sıkıntısı yok’ demektir’’ diye konuştu. Tüm AK Parti teşkilatlarında olduğu gibi Yozgat AK Parti teşkilatının da davalarına sahip çıkacağına inandığını söyleyerek, ‘’ 2023’de milletimiz bir oyla bu oyunları bozacak. Teşkilatlarımıza her zamankinden daha fazla iş düşüyor. Başta ana kademe olmak üzere, il başkanımız olmak üzere gençlik kolları, kadın kolları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyelerimiz, sandık kurullar bu oyunların farkında olacaklar. Bu davaya her zamankinden daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor’’ şeklinde konuştu. İl Başkanı Yusuf Başer, Tüfenkçi’ye kendi portresini ve Yozgat’ın Aydıncık İlçesinde kadınlar tarafından üretilen tesbihi hediye etti. 
Sümeyye İlhan

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