Yozgat Çiftçisi üvey mi?

Keven, 5 Ocak’ta cumhurbaşkanının açıklaması olduğunu, bir buçuk ay geçmesine rağmen hala bir ödeme yapılmadığını söyledi. Keven, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere ödenecek hububat destekleri ile ilgili ödemelerin Ocak ayı içerisinde yapılacağını 5 Ocak’ta açıkladı. Ancak Şubat ayı olmasına rağmen başta Yozgat olmak üzere birçok il de hububat destekleme ödemeleri hala ödenemedi” dedi.

Yozgat çiftçisinin üvey evlat muamelesi gördüğünü belirterek, tepki gösteren Keven, “Her konuda olduğu gibi bu konuda da Yozgat’ımız üvey evlat muamelesi görmektedir. Tarım ve Orman Bakanımıza sormak isterim; Yozgat çiftçisine hububat destekleme ödemeleri ne zaman ödenecektir? Şubat ayı içinde ödenmesi planlanan mazot ve gübre ödemeleri zamanında ödenecek midir? Çiftçiler biran önce bu ödemenin yapılmasını bekliyor. Bu insanları bu şekilde mağdur ederek ne yapılmak isteniyor?” diye konuştu.

Keven, Ziraat Bankası’nın son yıllarda çiftçi merkezli bir kurum olmaktan uzaklaşarak, futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırmakla ve medya kuruluşlarının satışına uygun kredi sunmakla meşgul olduğunu ileri sürdü. Keven, “Ziraat Bankası hayvancılıkla uğraşan üreticilere kredi vermemek için üreticilere bin bir zorluk çıkarmaktadır. Yozgat’ta çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler destek bekliyorlar. Balon haberlerle müjde gibi sunulan çiftçiye kredi haberlerinin maksatlı yapıldığını biliyoruz. Üreticiye kredi vermemek için teminat, ipotek, kefil, sigorta masrafları vs. adı altında birçok talepte bulunulduğunu ve adeta çiftçiyi Ziraat Bankası’ndan uzaklaştırmak istediklerini de çok iyi biliyoruz. Ziraat Bankası asli görevinin çiftçiye destek olduğunu acilen hatırlamalıdır” ifadelerini kullandı.

