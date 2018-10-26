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Yozgat çiftçisi gündemde

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Yozgat çiftçisi ve tarımdaki sorunları gündeme taşıdı.

Yozgat çiftçisi gündemde

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Yozgat çiftçisi ve tarımdaki sorunları gündeme taşıdı.

26 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Yozgat çiftçisi gündemde

CHP Milletvekili Ali Keven, Tarım Bakanlığı’nı da İthalat Bakanlığı gibi çalışmakla suçladı. CHP’li Keven, Doğuş Gıda tarafından 275 milyon lira teklif ile Yozgat Şeker Fabrikasının satın alındığını, ihale üzerinden geçen 4 aylık süreçte hiçbir işlem yapılmadığını hatırlattı. Yozgat Şeker Fabrikasının yılda 450 bin ton pancar işlediğini belirten Keven, “Pancar hasat dönemi başladı. Fabrikada müdür yoktu hepsi başka kurumlara geçmişti. İşçiler fabrikayı terk etmediler aylarca fabrikaya sahip çıktılar ve şimdi kampanya dönemi başladı yine kamu eliyle üretime devam etmek zorunda kaldılar. Özelleştirme balonu ellerinde patladı” diye konuştu.
Ekonomik sıkıntıların had safhada olduğu bu dönemde pancar üreticisi çiftçilerin küspe ve şeker istihkaklarıyla ilgili sorun yaşadığını da gündeme taşıyan Keven, çiftçilerin iktidar partisine ulaşamadıkları için, sorunları kendilerine aktardıklarını ifade ederek, “Bu sorunları da zaten bu siyasi anlayış oluşturduğu için belki arama gereği bile duymuyorlar. Ancak biz çiftçilerimiz hangi sorunu iletirse seslerini duyurmaya ve çözüm bulmaya çalışıyoruz” dedi.

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